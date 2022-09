Kapüşonları Hazırlayın: Assassin's Creed Mirage Geliyor!

Herkesin mutlaka en az bir kere oynadığı serilerden biri olmayı başaran Assassin's Creed, uzun senelerdir başarısını sürdürüyor. Neredeyse her sene çıkan yeni oyunlarıyla milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen seri, Ubisoft markasının sahip olduğu en başarılı oyunlar arasında yer alıyor. Son çıkan oyun olan Valhalla'nın ardından uzun süren bekleyiş sonunda meyvesini verdi. Assassin's Creed Mirage geliyor!

Yeni Assassin's Creed oyunu olan Mirage'ın tanıtım tarihi ve içeriği hakkındaki detaylar belli oldu. Antik Yunan, Antik Mısır ve Viking kültürlerinden sonra bu sefer suikastçilerle birlikte Orta Doğu kültürüne konuk oluyoruz.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs