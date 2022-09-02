Kapüşonları Hazırlayın: Assassin's Creed Mirage Geliyor!

Herkesin mutlaka en az bir kere oynadığı serilerden biri olmayı başaran Assassin's Creed, uzun senelerdir başarısını sürdürüyor. Neredeyse her sene çıkan yeni oyunlarıyla milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen seri, Ubisoft markasının sahip olduğu en başarılı oyunlar arasında yer alıyor. Son çıkan oyun olan Valhalla'nın ardından uzun süren bekleyiş sonunda meyvesini verdi. Assassin's Creed Mirage geliyor!

Yeni Assassin's Creed oyunu olan Mirage'ın tanıtım tarihi ve içeriği hakkındaki detaylar belli oldu. Antik Yunan, Antik Mısır ve Viking kültürlerinden sonra bu sefer suikastçilerle birlikte Orta Doğu kültürüne konuk oluyoruz.

Assassin's Creed Mirage Orta Doğu'da Geçecek!

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Geçtiğimiz aylarda yeni Assassin's Creed oyunu hakkında birçok sızıntının çıkmasının ardında sonunda Assassin's Creed Mirage'ı doğrulayan Ubisoft, kısa bir tanıtım görüntüsü yayınladı. Görüntüde Assassin's Creed Valhalla oyunundan tanıdığımız Basim Ibn Ishaq'ın Bağdat'taki Altın Kapı Sarayı'nın önünde suikastçi bıçağıyla görüyoruz.

Oyun hakkında birçok spekülasyon yapılsa da Orta Doğu'da geçeceği bu şekilde Ubisoft tarafından da doğrulanmış oldu. Başta Assassin's Creed Valhalla için bir DLC olarak planlanan Mirage'ın daha sonrasında yeni bir oyuna dönüştürüldüğü düşünülüyor.

Assassin's Creed Mirage ile birlikte diğer oyunların aksine daha küçük bir harita kullanılarak gizlilik temalı suikastçi konseptine sert bir geri dönüş planlanıyor. Özellikle Origins sonrasında artan aksiyon elementinin Assassin's Creed Mirage ile azaltılacağı düşünülüyor. Birden fazla şehre sahip olan haritada dolaşmak için klasik parkur mekaniği büyük önem taşıyacak. Ayrıca son oyunlarda beğenilen kartal görüşü gibi özellikler de korunacak. Oyun hakkında daha fazla detaylı bilgiler için 10 Eylül'de yapılacak olan Ubisoft Forward etkinliğini beklememiz gerekiyor.