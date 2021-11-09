Assassin's Creed Chronicles Trilogy Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Assassin's Creed Chronicles Trilogy ücretsiz hale geldi. Peki, üç Assassin's Creed oyununun yer aldığı paket ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir? Ubisoft tarafından başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Assassin's Creed Chronicles Trilogy Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Ubisoft Store'daki Assassin's Creed Chronicles Trilogy sayfasını görüntüleyin.

Ubisoft üyeliğinize giriş yapın.

"Get it for free" butonuna tıklayın. Oyunu kütüphanenize ekledikten sonra Uplay isimli istemci üzerinden indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Ubisoft, üç adet Assassin's Creed Chronicles oyununun yer aldığı paket ile ilgili oyuncuları sevindirebilecek karar aldı. Alınan bu karar sonucunda söz konusu paket ücretsiz hale geldi. Bu nedenle 109 TL değerindeki pakette yer alan yapımları henüz oynamadıysanız bilgisayarınıza hemen indirebilirsiniz.

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft tarfından başlatılan kampanya, 12 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve Uplay üzerinden oynamaya başlayabilirsiniz.

Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen pakette Assassin’s Creed Chronicles: China, Assassin’s Creed Chronicles: Rusia ve Assassin’s Creed Chronicles: India olmak üzere üç farklı oyun bulunuyor. Bu oyunlarda diğer Assassin’s Creed oyunlarına kıyasla oynanış ve grafik anlamında bazı farklılıklar mevcut. Örneğin söz konusu yapımlar 2.5D bir oyun dünyası sunuyor.

1526 yılında geçen Assassin’s Creed Chronicles: China isimli oyunda Shao Jun isimli karakteri kontrol ediyoruz. Ezio Auditore tarafından yeni eğitilen Jun, intikam almaya çalışıyor. 1918 yılında geçen Assassin’s Creed Chronicles: Rusia'da iki oynanabilir karakter bulunuyor.

19. yüzyılda geçen Assassin’s Creed Chronicles: India'da Arbaaz Mir isimli karakteri kontrol ediyoruz. Climax Studios tarafından geliştirilen video oyunu, 12 Ocak 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Yayıncılığını Ubisoft Entertainment'ın üstlendiği yapım aksiyon, macera ve gizlilk ögelerine sahip.

Assassin's Creed Chronicles Minimum Sistem Gereksinimleri