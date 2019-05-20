Assassin's Creed Cosplay'i Paris Sokaklarını Birbirine Kattı

Fransa'nın başkenti Paris'te Assassin's Creed hayranı bir kişi tren garını birbirine kattı. Bileğinde bıçakla ve çeşitli tehlikeli araçlarla cosplay olduğunu iddia eden kişi, Paris polisi tarafından gözaltına alındı. Ne amaçla bunu yaptığı bilinmeyen kişinin, ülkede gerçekleşmekte olan Sarı Yelekler protestolarına destek verdiği de düşünülüyor.

Paris'te bulunan Saint-Lazare Tren Garı'nda görülen ve Assassin's Creed'i taklit eden Thomas G. isimli kişi, gardaki vatandaşları tedirgin etmeyi başardı. Yüzünde maske ile siyah güneş gözlüğü, sırtında askeri kamuflajlı çanta, bileklerinde ise bıçak olan cosplay'in polisleri görünce kaçması da dikkat çeken diğer bir ayrıntı olarak kayda geçti.

Ufak bir kovalamacanın ardından yakalanan Thomas G, Assassin's Creed'i çok sevdiğini ve Paris'te Assassin's Creed karakterleri gibi dolaşabileceğini söyledi. Ayrıca oyundaki Callum Lynch karakterinden esinlendiği ifade edilen kişi, polisleri görünce korktuğunu ve bundan dolayı kaçtığını belirtti. Cebinde yaklaşık 30 santimlik bıçak, çakı ve benzeri kesici aletler de taşıyan Thomas G.'nin neden böyle bir şey yaptığıysa hala gizemini koruyor.

Paris'te düzenlenen Sarı Yelekler protestolarının 27. haftasında cosplay olarak sokağa çıkan kişinin aslında bu protestolara dikkat çekmek istediği iddia edildi. Ancak kimseye zarar vermeden polis tarafından yakalanan Thomas G.'nin bıçaklarla ne yapacağı hala bilinmiyor.

Peki ya siz sokakta Assassin's Creed karakteri gibi giyinmiş ve dolaşan eli bıçaklı birini görseydiniz tepkiniz ne olurdu?