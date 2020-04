Assassin's Creed II, Haftaya Uplay'den Ücretsiz İndirilebilecek

Ubisoft, önümüzdeki hafta bir oyunu daha ücretsiz olarak PC oyuncularının beğenisine sunacak. Assassin's Creed II'nin, 14 Nisan 2020 itibarıyla Uplay üzerinden indirilebileceği ortaya çıktı.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında COVID-19 salgını yüzünden evlere kapanmak zorunda kaldığımız şu dönemde, büyük yayıncılar sağ olsunlar bizi oyunsuz bırakmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu elbette evde kalmaya devam etmemizi sağlamak için de yapılıyor ki işimize gelmiyor değil.

Ubisoft geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Child of Light oyununu Uplay üzerinden ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Sıradaki ücretsiz oyun ise Assassin's Creed II olacak.

Mydealz ve Niko Partners bünyesinde çalışan Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Fransız yayıncının ünlü serinin devam oyununu 14 Nisan 2020 Salı günü itibarıyla Uplay üzerinden ücretsiz olarak oyunculara sunacağını bildirdiler.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc