Assassin's Creed III HD Remaster için Tarih Duyurusu Yapıldı

Fransız yayıncı Ubisoft, bir önceki nesilde çıkmış Assassin's Creed oyunlarını birer birer bu nesle HD Remastered olarak taşımıştı. Geriye ise sadece iki oyun kalmıştı. Bunlardan bir tanesi ilk Assassin's Creed oyunu, diğeri ise Assassin's Creed III. Ve sıra, Assassin's Creed III oyununa geldi. Assassin's Creed Odyssey oyununun çıkışı öncesinde Season Pass eklentisine dair detaylı bilgiler veren Ubisoft, bizlere güzel bir sürpriz yapmış ve bu eklentiye sahip olanların, Assassin's Creed III HD Remaster oyununa ek bir ücret ödemeden erişim hakkı sağlayabileceklerini müjdelemişti. Season Pass eklentisine sahip olmayanlar ise bu oyuna belirli bir ücret vererek sahip olabilecekler.

Uzun zamandır Assassin's Creed III HD Remaster oyununun yayınlanacağı tam tarih bilinmiyordu. Elimizde sadece Mart ayında yayınlanacağına dair bilgi vardı. Bugün ise Fransız yayıncı merak edilen bilgiyi paylaştı. Assassin's Creed III HD Remaster, 29 Mart 2019 tarihinde yayınlanacak.

Duyuruya ek olarak bir de karşılaştırma fragmanı yayınlandı. Bildiğiniz gibi Assassin's Creed III HD Remaster, PlayStation 4 Pro, Xbox One X ve PC platformlarına yüksek çözünürlüklü kaplamalar, yeni bir grafik motoru ve çeşitli görsel iyileştirmelere ek olarak, 4K ve HDR desteğiyle de çıkacak. Aşağıdan izleyebileceğiniz karşılaştırma fragmanı ise bu yeniliklerin etkisini gösteriyor. Bilhassa yeni grafik motoru ile Assassin's Creed III, HD Remaster versiyonunda yepyeni bir oyun gibi duruyor.

2012 yılı içerisinde Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için satışa sunulmuş olan Assassin's Creed III, 1754 yılından 1783 yılına kadar süren Amerikan Devrimi dönemini konu alıyordu ve Desmond'ın yarı İngiliz yarı Mohikan olan atası Connor karakterini yönetiyorduk.

Assassin's Creed III HD Remaster versiyonunun Benedict Arnold ve Hidden Secrets görevlerine ek olarak Tyranny of King Washington genişletme paketi ve Assassin's Creed III: Liberation HD Remaster oyununu da beraberinde getireceğini söylemeden geçmeyelim.