Assassin's Creed III: Liberation Collection, Switch için Duyuruldu

Akıbeti uzun süredir merak edilen bir soru, yakın bir zaman önce cevabını buldu. Assassin's Creed III: Liberation Collection, Switch için gelecek miydi? Evet, gelecek. Ubisoft, son Nintendo Direct programında resmi duyuruyu yaptı.

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Öyle ki bir Reddit kullanıcısı Nightmare666xD, birkaç Çek menşeli perakendecinin internet sitelerindeki listelemeye, Switch için Assassin's Creed III: Liberation Collection paketini dahil ettiklerini fark etmişti. Assassin's Creed III ve Assassin's Creed III: Liberation oyunlarının yer aldığı paketin konsola çıkış tarihi olarak da 15 Şubat 2019 işaret ediliyordu.

Yakın bir zaman önce Ubisoft, Assassin's Creed III HD Remaster oyununun PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarına çıkış tarihini 29 Mart 2019 olarak duyurmuştu. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olabilecekleri açıklamasının da yer aldığı bu duyurudan sonra, haliyle Assassin's Creed III: Liberation Collection paketinin akıbeti de merak edilir olmuştu. Beklenen olası duyuru ise önceki gün gerçekleşen Nintendo Direct programı sırasında yapıldı.

Fransız yayıncı Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Assassin's Creed III: Liberation Collection, 21 Mayıs 2019 tarihinde Switch konsolu sahipleriyle buluşacak. Aynı Assassin's Creed III HD Remaster gibi bu paket de Assassin's Creed III oyununun tüm indirilebilir içeriklerine ek olarak, Assassin's Creed III: Liberation HD Remaster ile gelecek.

Assassin's Creed III: Liberation Collection için yayınlanmış olan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.