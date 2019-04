Assassin's Creed III Remastered ile Assassin's Creed III'e Veda Ettik

Assassin's Creed Odyssey oyununun Season Pass eklentisine sahipseniz, artık Assassin's Creed III Remastered oyununa ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilirsiniz. Bağımsız olarak da satın alabildiğiniz bu versiyonda, Assassin's Creed III: Liberation Remastered oyununa ek olarak, üçüncü oyun için yayınlanmış olan tüm indirilebilir içerikler de bulunuyor.

Bunların haricinde, yenilenen grafik motoru ile gelişmiş bir görselliğin sağlanmış olmasının yanı sıra oynanışa dair bir takım iyileştirmeler de yapılıyor. Ne var ki Assassin's Creed III Remastered oyununun gelişi ile Assassin's Creed III oyununa veda ettik.

Ubisoft, oyunun PC versiyonunu Steam ve Uplay üzerinden kaldırdı. Her ne kadar oyunun Steam sayfası açık olsa da Fransız yayıncının talebi üzerine oyunun satışının durdurulduğuna dair bir açıklama yer alıyor. Uplay tarafında ise arama çubuğuna Assassin's Creed III yazdığınızda, karşınıza doğrudan Remastered versiyonu geliyor.

Şu an için bu gelişme ile ilgili olarak Ubisoft tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil ama oyuncuları yenilenmiş versiyona yönlendirmek için yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Öte yandan, bu durum tabii ki bir ilk değil. Geçmişte The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Dark Souls: Remastered versiyonlarının çıkışı sonrasında, The Elder Scrolls V: Skyrim ve Dark Souls oyunları Steam üzerinden kaldırılmışlardı. Bir benzerini şimdi de Ubisoft gerçekleştirmiş oldu.