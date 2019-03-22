Assassin's Creed III Remastered Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bir önceki nesilde çıkmış olan Assassin's Creed oyunlarının neredeyse tamamı mevcut nesle HD Remastered olarak taşındılar. İlk olarak Assassin’s Creed: The Ezio Collection, 17 Kasım 2016 tarihinde satışa sunulmuştu. İçeriğinde Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood ve Assassin’s Creed Revelations oyunlarına ek olarak, Ezio karakterini anlatan kısa bir de animasyon filminin yer aldığı bu paketin sonrasında, Assassin's Creed: Rogue Remastered da geçtiğimiz yılın Mart ayı içerisinde gelmişti.

Bu ay ise Assassin's Creed III Remastered satışa sunulacak. PlayStation 4, PC ve Xbox One için hazırlanan Assassin's Creed III Remastered, 29 Mart 2019 tarihinde bizlerle buluşacak. Eğer Assassin's Creed Odyssey oyununun Season Pass eklentisine sahipseniz ek bir ücret vermeden aynı gün indirebilirsiniz. Eğer bu eklentiye sahiip değilseniz üzülmeyin çünkü aynı gün, bağımsız olarak da satışa sunulacak.

Eğer oyunu PC platformunda oynayacaksanız, size güzel bir haberimiz var. Ubisoft, yaptığı açıklama ile Assassin's Creed III Remastered sistem gereksinimlerini duyurdu. Sistem gereksinimleri dört farklı kategoriye ayrılmış. 1080p 30 FPS için en düşük ve en yüksek, 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS için de önerilen sistem gereksinimleri olarak karşımıza çıkıyorlar.

Assassin's Creed III Remastered En Düşük Ayarlar (30 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (Shader Model 5.0 ile 2 GB VRAM)

Çözünürlük: 1080p

Video Ayarı: En Düşük

Assassin's Creed III Remastered Önerilen Ayarlar 1080p (30 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 (4 GB) veya AMD Radeon R9 280X (3 GB) veya daha iyisi

Çözünürlük: 1080p

Video Ayarı: Yüksek

Assassin's Creed III Remastered Önerilen Ayarlar 1080p (60 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7 3770K @ 3.5 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X

Çözünürlük: 1080p

Video Ayarı: Yüksek

Assassin's Creed III Remastered Önerilen Ayarlar 4K (30 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 @ 3.6 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya Radeon RX Vega56 veya daha iyisi

Çözünürlük: 2160p

Video Ayarı: Yüksek