Son Üç Assassin's Creed'deki Kadın Karakter Rolleri Farklı Olacakmış

Son üç Assassin's Creed'deki kadın karakter rolleri daha ağırlıkta olacakmış ama sonradan alınan karar ile değiştirilmiş. Rollerin değişmesinin ardında yatan sebep ise oldukça ilginç.

İlki 2007 yılında çıkmış olan Assassin's Creed serisinin sayısız ana ve yan senaryolu oyunu, birçok farklı platformda boy göstermişti. Oyunların birçoğundaysa farklı karakteri yönetmiştik. Sizin de bildiğiniz üzere ana karakterlerimiz ağırlıklı olarak erkek olmuştu. Kadın karakterleri ise Assassin's Creed III: Liberation, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey oyunlarında yönetme fırsatı bulmuştuk.

Son Üç Assassin's Creed'deki Kadın Karakter Rolü Değişikliği

Bloomberg sitesinden Jason Schreier tarafından çıkartılan bir rapora göre, Assassin's Creed III: Liberation hariç diğer oyunlarda yönettiğimiz kadın karakterlerin rolleri nihai olanlardan farklıymış; ama Ubisoft çatısı altındaki yaklaşımdan dolayı sonradan değiştirilmiş.

Schreier tarafından aktarılana göre, Evie Frye karakterinin Assassin's Creed Syndicate oyunundaki kardeşi Jacob ile eş oranda olacakmış. Assassin's Creed Origins için esas plan, Bayek karakterinin oyunun başlarında alıkoyulması veya öldürülmesi ve bunun sonucunda da Aya'ya ana karakteri rolü verilmesiyken Assassin's Creed Odyssey için de Kassandra'nın tek ana karakter olması düşünülmüş. Yani Alexios seçilebilir karakter olmayacakmış.

Peki, sonradan değişikliklere gidilmesinin nedeni neydi? Jason Schreier tarafından çıkartılan rapora göre bu değişiklikler, geliştirici ekiplere pazarlama bölümü yöneticilerinin veya Serge Hascoet tarafından uygulanan baskısı sonucunda yapılmış. Nedeni ise, kadın karakterler yüzünden bu oyunların daha az satacağının düşünülmesiymiş.

Geçmişte Assassin's Creed Unity oyununun geliştiricisi Ubisoft Montreal, oynanabilir kadın karakterlere çok fazla iş yükü olduğundan dolayı yer vermediklerini de belirtmişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey için sonradan yapılan değişiklikler yerinde olmuş mu, yoksa ilk baştaki plan doğrultusunda hareket edilse mi daha iyi olurmuş? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.