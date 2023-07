Assassin's Creed Mirage'e Özel Üretilen Yelek Piyasaya Sürüldü!

Video oyun yapımcısı Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ya özel teknolojik özelliklerle donattığı yeni bir yeleği kullanıma sundu.

Piyasaya sürülen yelek hakkında açıklamalarda bulunan Ubisoft Bordeaux başyapımcısı Fabian Salomon, "OWO'nun çığır açan teknolojilerinden ve uzmanlığından yararlanarak, oyuncuları Assassin's Creed Mirage'ın dünyasına, seslerine ve hislerine yenilikçi ve gelişmiş bir şekilde kaptırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dokunsal oyun sistemi adı verilen sistem aracılığıyla üretilen oyun yeleği, PS5, PC ve Xbox Series sürümleriyle uyumlu olacak şekilde üretildi. Yelek, halihazırda bulunan OWO teknolojisine eklemleme yöntemiyle Mirage tarzı yüklenerek tasarlandı. Yeleğin gövde ve kolları çeşitli darbeleri hissetmesini sağlayan dokunsal pedlerle güçlendirilmiş likra malzemesinden yapıldı.

Where mirage meets reality… Discover the Assassin’s Creed Mirage haptic system in collaboration with @owogameofficial

Learn more: https://t.co/z7zGWfZTQA pic.twitter.com/WZNMNalRx2