Assassin's Creed Odyssey İçin Yeni İçerikler Geliyor

Ubisoft geçtiğimiz sene çıkan Assassin's Creed Odyssey için aylık olarak yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Yeni aya girmemizden sonra, Fransız yayıncı bu ay oyunculara nelerin sunulacağını duyurdu.

Bu ayın Assassin's Creed Odyssey içeriklerinden en önemlisi yeni The Lost Tale of Greece bölümü Old Flames Burn Brighter olacak. Senaryodaki beşinci bölüme ulaştığınız takdirde haritanızda belireceğini söyleyelim. Sizi Kephallonia adasına götürecek olan yeni bölümde, Kassandra'nın bir daha asla göremeyeceğini düşündüğü eski bir dostu geri dönecek.

Bu ayın sonlarına doğru yayınlanacak olan 1.5.0 güncellemesi ile aynı zamanda Discovery Tour: Ancient Greece için de bir nevi hazırlık güncellemesi olacak. E3 2019 fuarı sırasında duyurulmuş olan Discovery Tour: Ancient Greece modunda, Philosophy (Felsefe), Architecture (Mimari), Daily Life (Günlük Yaşam), War (Savaş) ve Myths (Efsaneler) kategorilerinde yirmi dokuz bölgedeki üç yüzden fazla nokta ile Antik Yunan dönemi hakkında merak ettiğiniz her türlü bilgiye ulaşabileceksiniz.

Ubisoft tarafından verilen bilgi doğrultusunda bu ay Story Creator Mode için yeni bir araştırma görevine uygun araştırma görevi eşyasıyla başlama ve devriye gezen kuvvetin tutumunu belirlemeye yönelik özellikler eklenecek. Ayrıca Story Creator Mode internet sayfasına oluşturulan hikayeleri daha sonraki bir zamana saklama, Playlist oluşturma ve paylaşma ve hikayeleri kuyruğa ekleme gibi seçenekleri de ekleniyor.

Son olarak 27 Ağustos 2019 tarihinde Ikaros Pack içeriği de gelecek. Bu paketin içeriğinde öncekiler gibi yeni bir teçhizat seti, yeni bir binek hayvan ve yeni bir yay bulunacak.