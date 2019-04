Assassin's Creed Odyssey'in 1.2.0 Güncellemesi Yayınlandı

Antik Yunanistan coğrafyasında Atina ve Sparta arasında gerçekleşen Peloponez Savaşı'nın gizli tarihinin anlatıldığı Assassin's Creed Odyssey için yeni bir aya girdik. Bu sene yeni bir Assassin's Creed oyunu ile karşılaşmayacağımız için bütünüyle bu oyuna odaklanmış olan Ubisoft, bu ay karşımıza yine dolu dolu içeriklerle çıkacak.

Yeni Assassin's Creed Odyssey güncellemesi, PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlandı. Güncellemenin geneli, mevcut olan birçok hata için çözümleme ve iyileştirmeler sağlıyor ama bunun dışında da getirileri var. Bildiğiniz gibi oyunun ilk büyük hikaye odaklı içeriği Legacy of the First Blade, geçtiğimiz ay yayınlanan üçüncü bölümü ile son bulmuştu. Bu ay ise sıradaki hikaye odaklı içeriğin ilk bölümü geliyor: Fate of Atlantis. Adı Fields of Elysium olan ilk bölüm, 23 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak. Bu güncelleme ile hem bu bölüm, hem de ilerdeki zamanlarda gelecek olan yeni Lost Tales of Greece görevleri için içerik destekleri sağlanıyor.

Fate of Atlantis, aynı Legacy of the First Blade gibi üç bölüme ayrılmış olarak parça parça yayınlanacak. Efsanevi batık şehrin gizemlerini çözmeye çalışırken, mistik yaratıklara karşı göğüs germeye çalışacaksınız.

Güncellemenin diğer getirileri ise Prometheus' Sika kılıcı için Engraving menüsünden artık Warrior işlemesi yaptırabilecek olmanız, su altındayken oksijen barınız tükendiğinde hasar alacak oluşunuz, PC platformunda MSI Mystic Light desteğinin ekleniyor olması ve eğer 1.1.4 güncellemesi ile gelen Viewpoint'lerin olduğu bölgeyi halihazırda keşfetmişseniz, bu Viewpoint'lerin otomatik olarak açılmış olmaları olarak sıralanıyorlar.