Assassin's Creed Odyssey'in New Game+ Seçeneği Bu Ay Geliyor

Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey için hazırlık aşamasında olan New Game+ seçeneğiyle ilgili müjdeli bir haber verdi. Bahsi geçen seçenek, bu ay içerisinde yayınlanacak.

Assassin's Creed Odyssey oyununda New Game+ seçeneğinin bulunacağını, oyunun çıkışından az bir süre önce öğrenmiştik. Seriye ilk olarak Assassin's Creed Origins ile dahil edilen bu seçenek, biz oyuncuları oldukça hoşnut ediyor. Gerçi başında epey uzun zaman harcamak zorunda kaldığımız böylesi bir oyuna bir o kadar daha harcamak kolay değil ama günün birinde tekrardan dönmek isterseniz, her şeye yeniden başlamanız gerekmeyecek. New Game+ seçeneği, yüzünde kocaman bir gülümseme ile size el sallıyor olacak. Peki bu seçenek Assassin's Creed Odyssey oyununa ne zaman getirilecek?

İlk yapılan açıklamayı hatırlayacak olursak, oyunun çıkışından kısa bir süre sonra yayınlanacak olan güncelleme ile olacağı söyleniyordu. Ne var ki şu zamana kadar yeniden gündeme gelmemişti.

Assassin's Creed Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yapan Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey için hazırlanmakta olan New Game+ seçeneğinin bu ay içerisinde yayınlanacağını duyurdu.

Şimdilik bu seçenek ile nelerin hariç tutulup da nelerin yeni oyuna aktarılacağı belirsiz ama yukarıdaki Twitter gönderisine ek olarak verilen bilgide, daha fazla detayın önümüzdeki hafta paylaşılacağı da onaylandı. Bu detayların arasında hiç şüphesiz ki New Game+ seçeneğinin yayınlanma tarihi de yer alacak.