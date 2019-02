Assassin's Creed Odyssey'in Şubat İçerikleri Detaylandırıldı

Bu sene yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeyeceğimiz için Fransız yayıncı Ubisoft, bütün enerjisini Assassin's Creed Odyssey oyununa aktarmaya devam edecek. Geçtiğimiz sene satışa sunulan serinin şimdilik son oyunu, sonrasında da aylık olarak sunulan içeriklerle epey zenginleşmişti. Zenginleşmeye de devam edecek. Yayınlanan yeni video ile bu ay oyunculara sunulacak olan yeni içerikler de açıklandı.

Assassin's Creed Origins için bir devam oyunu olan Assassin's Creed Odyssey, aradan geçen dört yüz yıllık zamandan sonra bizleri bu defa Antik Yunan dönemine götürmüştü. Spartalılar ve Atinalılar arasındaki Peloponez Savaşı'nın hayali hikayesinin anlatıldığı oyunda, tercihimize göre Alexios veya Kassandra karakterlerinden bir tanesini seçerek senaryoya dalış yapıyorduk.

Geride bıraktığımız Kasım, Aralık ve Ocak aylarından sonra bu ay içerisinde de epey zengin içerikler bizleri bekliyor. Bu içeriklerden en önemlisi ise tabii ki New Game+ seçeneği olacak. Bu ayın sonlarına doğru yayınlanacak olan güncelleme ile Assassin's Creed Odyssey oyununa eklenecek olan bu seçenek ile ikinci kez başlarken herhangi bir kaybınız olmayacak. Tüm teçhizatlarınız, yaptığınız tüm geliştirmeler, açtığınız tüm beceriler, oyunu son oynayışınızdaki krediniz, binek hayvanlarınız ve topladığınız her şey doğrudan yeni oyuna aktarılacak. Bununla birlikte, yeni oyuna başlarken karakter değişimi de yapmanız mümkün olacak. Yani Kassandra ile bitirdiyseniz, ikinci kez başlarken Alexios karakterini seçebileceksiniz veya tam tersini yapabileceksiniz.

Bu ayın bir diğer yeniliği ise yeni The Lost Tales of Greece bölümü olan A Brother’s Seduction. Halihazırda mevcut olan bu bölüme başlayabilmeniz için ana senaryodaki beşinci bölümü tamamlamış olmanızın gerektiğini belirtelim. Kısa bir süre önce babalarını kaybetmiş olan iki erkek kardeşe yardım etmek durumunda kalacaksınız. Ne var ki her ikisi de size hayran olacaklar. Şansınızı deneyip, bu aile dramasında bir orta yol bulmanız gerekecek.

Ubisoft tarafından verilen diğer detaylara bakacak olursak, üç yeni Engraving ile ulaşılabilecek en üst karakter seviyesinin doksan dokuza yükseltilmesi, çoğunluğu limanlara yakın olacak şekilde yirmi iki yeni hızlı seyahat noktası, Mercenary Ladder için iki yeni aşama, erişilebilirlik güncellemesi ve fotoğraf modu için on yeni fotoğraf karesi, bu ay gelecek olan yeniliklerin arasında yer alıyor.

Son olarak içeriğinde Wild Boar teçhizat seti, yeni bir binek hayvan ve yeni bir Legendary silahın bulunduğu Wild Boar Pack, geminiz için Legendary Lieutenant süslemesinin bulunacağı Artemis ve Shark teçhizat seti, yeni bir binek hayvan, Teethers mürettebat konsepti, gemi başı süsü ve yeni bir gemi tasarımının içeriğinde yer alacağı Shark Character Pack içeriğinin de oyunculara sunulacağını belirtmeden geçmeyelim.