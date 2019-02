Assassin's Creed Odyssey, New Game+'ına Sonunda Kavuştu

Kasım ayından bu yana aylık olarak yayınlanan güncellemeler ile Assassin's Creed Odyssey, içerik bakımından zenginleşmeye devam ediyor. Bu ayın başlarında yayınlanan yeni fragmanla, bu ay içerisinde beğenimize sunulacak olan yeni içerikler hakkında genel bir bilgi sahibi olmuştuk. Bunların en önemlisi ise uzun zamandır beklenen New Game+ özelliği diyebiliriz. Yeni güncelleme ile New Game+ sonunda Assassin’s Creed Odyssey oyununa eklendi.

v1.1.4 güncellemesi, bugün itibarıyla PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlandı. Genel olarak, tespit edilen teknik sorunların not alındığına dair bilgilendirmeler içeriyor olsa da, önemli yeniliklerden de söz etmek mümkün oluyor. Mesela New Game+. Eğer halihazırda oyunu bitirmişseniz ve her şeye baştan başlamadan ikinci kez ama bu defa diğer karakter ile oynamak istiyorsanız, ilacınız hazır. Ancak bu seçeneğin aktif olabilmesini sağlayabilmek için oyunu bir defa bitirmeniz gerekiyor. New Game+ seçeneğinden devam ederken, kaydettiğiniz mevcut ilerleme olduğu gibi yeni oyuna taşınacak. Yani teçhizatlarınızdan, binek hayvan(lar)ınızdan, mızrak ve geminizle ilgili yaptığınız geliştirmelerinizden, açtığınız becerilerden, kredinizden ve üretim materyallerinizden feragat etmek durumunda kalmayacaksınız.

Bunun haricinde, Legacy of the First Blade senaryosunun üçüncü ve yeni Lost Tales of Greece bölümü için içerik desteğine ek olarak, fotoğraf modu için on yeni fotoğraf karesi, altyazıların daha rahat okunabilmesi için fon ve font ayarları ekleniyor.

Son olarak, arenadaki Hard zorluk derecesi savaşları biraz daha zorlaştırılıyor. Yeni güncelleme ile ulaşılabilecek en üst karakter seviyesi 99 oluyor. Geminiz için yeni aşamalar, Mastery için iki yeni seviye, iki yeni Mercenary aşaması ve ödülleri ve yirmi iki yeni Viewpoint Assassin's Creed Odyssey oyununa getirilen diğer yenilikler oldular.