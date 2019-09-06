Assassin's Creed Odyssey'nin Discovery Tour Modu Haftaya Geliyor

Ubisoft'un Assassin's Creed Origins oyununda yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki Discovery Tour moduydu. Mısır medeniyetine ilgi duyan ama hakkındaki bilgileri hırgür olmadan öğrenmek isteyenler için bulunmaz bir fırsattı. İster yürüyerek isterseniz de atınızın üzerinde çeşitli mekanları dilediğiniz gibi gezebiliyor ve gerçek tarihçiler ve uzmanlar ile yapılan çalışma sonucunda Giza Piramitleri, mumyalama işlemleri ve Cleopatra'nın hayatı dahil birçok konuda bilgi sahibi oluyordunuz. Bu modun aynısı yakın bir zamanda Assassin's Creed Odyssey için de yayınlanacak. Antik Yunan dönemi hakkında bilgi sahibi olacağımız Discovery Tour: Ancient Greece, 10 Eylül 2019 tarihinde geliyor.

Bahsi geçen modun duyurusu esasında E3 2018 fuarında gerçekleştirilmişti. Ancak uzun zamandır gündeme gelmemişti, ta ki E3 2019 fuarına kadar. Geride bıraktığımız fuarda beklenen açıklamayı yapan Fransız yayıncı, Discovery Tour: Ancient Greece modunun Sonbahar mevsiminde oyuna ekleneceğini müjdelemişti.

Eğer Antik Yunan dönemine ilginiz varsa, hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için fazla bir zaman kalmadı. 10 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak olan ücretsiz güncelleme ile oyunun PlayStation 4, PC ve Xbox One versiyonlarına eklenecek. Philosophy (Felsefe), Architecture (Mimari), Daily Life (Günlük Yaşam), War (Savaş) ve Myths (Efsaneler) kategorilerinde yirmi dokuz bölgedeki üç yüzden fazla nokta ile dönem hakkında merak ettiğiniz her türlü bilgiye ulaşabilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, Assassin's Creed Odyssey oyununun sadece bu modun yer aldığı ayrı bir versiyonunun da satışa sunulacağını söylemeden geçmeyelim.