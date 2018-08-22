Assassin’s Creed Odyssey'nin Gamescom Videoları Yayınlandı

Ubisoft'un son AC oyunu Assassin's Creed Odyssey'ten yeni videolar geldi. Gamescom 2018'de yayınlanan yeni videolarda hem Kassandra hem de Alexios gösteriliyor.

Ubisoft'un son Assassin's Creed oyunu Assasssin's Creed Odysseyin ilk videoları E3 2018 etkinliğinde gösterilmişti. Oyun ilk gösterildiğinde Odyssey'in Assassin's Creed: Origins'in bir DLC'si olduğunu düşündük. İki oyun birbirine o kadar benziyordu ki, oyunun aslında bir DLC olduğunu düşünmek elde değildi. Neyse ki Ubisoft yeni oyunun bir DLC olmadığını açıkladı.

Assassin's Creed: Odyssey'te büyük bir yenilik yapılmış. Diğer AC oyunlarına nazaran bu oyunda cinsiyetimizi seçebiliyoruz. Eğer kadın olmayı seçersek Kassandra'yı, erkek olmayı seçersek de Alexios'u canlandırıyoruz. Yeni oyunda Antik Yunanistan'a doğru yolculuk yapıyoruz. Oyunda canlandıracağımız karakterler büyük Spartalı Leonidas'ın soyundan geliyor. Oyuna ilk olarak sürgün edilmiş bir ailenin çocuğu olarak başlayacağız. Daha sonra paralı asker olarak görevler yapacağız. Karakterlerimiz kendi soyunu keşfetmeye başladıktan sonra Leonidas'ın mistik güçlere sahip kırık mızrağına sahip olacağız.

Assassin's Creed: Odyssey; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 5 Ekim'de raflardaki yerini alacak.