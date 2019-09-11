Assassin's Creed Odyssey'nin Keşif Modu En Nihayetinde Yayınlandı

Assassin's Creed Odyssey aylık olarak güncelleme almaya devam ediyor. Ubisoft yayınladığı yeni video ile bu ay oyuna gelen ve gelecek olan yenilikleri duyurdu.

Bu ay Antik Yunan dönemini konu alan oyun açısından önemli bir ay. Çünkü geçtiğimiz E3 2019 fuarı sırasında duyurusu yapılan Discovery Tour: Ancient Greece, yayınlanan yeni güncelleme ile en nihayetinde ekleniyor. Döneme ilgisi olan oyuncular için oldukça iyi bir fırsat olacak bu tur sayesinde, Philosophy (Felsefe), Architecture (Mimari), Daily Life (Günlük Yaşam), War (Savaş) ve Myths (Efsaneler) kategorilerinde yirmi dokuz bölgedeki üç yüzden fazla noktaya giderek kapsamlı bilgi sahibi olabilir veya halihazırdaki bilgi birikiminizi tazeleyebilirsiniz. Ancak tur sırasında anlatılanları dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Çünkü her bir turun sonunda küçük bir sınav sizi bekliyor olacak.

Discovery Tour: Ancient Greece dışında, 27 Eylül 2019 tarihinde içeriğinde yeni bir teçhizat setinin, yeni bir binek hayvanın ve yeni bir mızrağın bulunduğu Myrmidon karakter paketi yayınlanacak.

Ubisoft aynı zamanda Assassin's Creed Odyssey için senaryo odaklı içeriklerin yayınlandığı The Lost Tale of Greece için de yeni bir bölüm yayınlayacak. Sokrates' Trial adı altında yayınlanacak olan bu yeni bölümde, ana senaryodan tanıdığınız Sokrates'ın yardımına koşmanız gerekiyor. Kendisi tutuklanmış ve bir teste tabi tutulmak üzere. Tutuklayanın kim olduğunu bulmak ve sorunu ortadan kaldıracağınız bölüm için şimdilik bir tarih verilmiş değil ama erişim sağlayabilmek için ana senaryodaki beşinci bölüme gelmiş olmamız lazım.

Son olarak, Story Creator Mode için de bir takım çözümlemeler ve yeni özellikler getirildi. Bu ay yayınlanmış olan güncelleme ile üreticilere bir hedefi ortadan kaldırarak araştırma görevi başlatma imkanı sunulmuştu. Diyalog düzenleyicisi için de kullanılan bir dizi sekansın belirli bir limite ulaşması durumunda bildirim yayınlanacak şekilde geliştirildi.