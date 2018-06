Assassin's Creed: Odyssey Resmi Olarak Duyuruldu

Assassin’s Creed: Odyssey duyuruldu. Bir süredir söylenti şeklinde haberlerdeki yerini alan ancak resmi olarak duyurulmayan oyun, dün yayınlanan kısa bir videoyla resmiyete kavuştu. Oyunun Antik Yunan’da geçeceği yayınlanan videoyla birlikte kesinleşti.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ilk Assassin’s Creed, 2007 yılında oyuncularla buluşmuş ve inanılmaz bir popülariteye ulaşmıştı. Gerek hikâyesi gerekse oynanışıyla çok beğenilen yapım, sonrasında yıllık bir seriye dönüşmüş ve onlarca farklı oyunla tekrar tekrar karşımıza çıkmıştı. Son olarak bizleri Antik Mısır dönemine götüren Assassin’s Creed serisinin yeni oyunun, Antik Yunan’da geçeceği konuşulmaya başlanmıştı. Yaklaşık iki ay önce sizlerle paylaştığımız Yeni Assassin's Creed, Antik Yunan Döneminde Geçebilir başlıklı haberimizin ardından, yeni Assassin’s Creed oyununa dair birçok haber yapılmıştı.

Bugün itibarıyla Ubisoft’un resmi Twitter hesabı üzerinden yeni oyuna dair ilk video yayınlandı. Videoda oyunun Assassin’s Creed: Odyssey ismini taşıyacağı söylenirken, birkaç saniyelik bir görüntüye de yer verildi. Yayınlanan görüntüden sonra oyuna dair daha ayrıntılı bilgilerin 12 Haziran tarihinde başlayacak olan E3 2018 fuarında paylaşılacağı söylendi.

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf