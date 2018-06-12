Ubisoft'un E3 2018 konferansında Assassin’s Creed Odyssey için sinematik ve oynanış videoları yayınlandı.

Ubisoft, kötü başladığı konferansta son anda bombayı patlattı. Herkesin merakla beklediği Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft sunumunun kapanış oyunu oldu.

Assassin’s Creed Odyssey'te Antik Yunanistan'a gidiyoruz. Oyunda canlandırdığımız karakter Leonidas'ın soyundan geliyor. Sürgün edilen ailenin en küçük çocuğunu canlandırıyoruz. Paralı asker olan karakterimiz daha sonradan büyük bir Sparta efsanesi olmak için büyük bir sürevene gidiyor.

Yayınlanan sinematik ve oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Assassin’s Creed Odyssey'de Leonidas'ın kırık mızrağını ana silah olarak kullanacağız. Mızrağın çeşitli mistik özellikleri olacak. Kadın veya erkek olarak iki karakterlerden birisini seçip oyun sonuna kadar onunla oynayabiliyoruz. Suikastçı, savaşçı gibi çeşitli oynanış stillerini seçip onların ekstra avantajlarından yararlanabiliyoruz.

Assassin’s Creed Odyssey PC, PS4 ve Xbox One için 5 Ekim'de çıkış yapacak.