Assassin's Creed Odyssey The Fate of Atlantis Bölümü Bu Ay Geliyor

Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey için gelecekte ne tür indirilebilir içerikler yayınlayacak bilmiyoruz ama ana senaryo ile bağlantılı içeriklerin şimdilik sonuna geliyoruz. Son The Fate of Atlantis bölümü Judgment of Atlantis, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 16 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak.

Bildiğiniz gibi Assassin's Creed Odyssey oyununun çıkışı öncesinde paylaşılan Season Pass detaylarıyla Legacy of the First Blade ve The Fate of Atlantis adıyla iki senaryo içeriğinin yayınlanacağını öğrenmiştik. Legacy of the First Blade içeriğinde Hidden Blade silahını tarihte ilk kullanan Darius ile en nihayetinde tanışmış ve birlikte maceralardan maceralara koşmuştuk. The Fate of Atlantis içeriğinin ise bu zamana kadar iki bölüm yayınlanmıştı. Fields of Elysium bölümünde Demeter ve Zeus'un kızı olan Persephone ve Torment of Hades bölümünde Hades ile uğraşmıştık. Son bölüm olacak Judgment of Atlantis ise bizi Poseidon beyin diyarına götürecek.

We're excited to reveal that the final DLC episode, Judgment of Atlantis, will be available on July 16! Get a first glimpse of Poseidon's realm with this exclusive screenshot! 🔱 #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/9FKBhIV6WR — Assassin's Creed (@assassinscreed) 3 Temmuz 2019

Şimdilik final bölümünde bizleri nelerin bekleyeceğine dair ek bir bilgi sunulmuş değil. Elimizde sadece Assassin's Creed Twitter hesabı üzerinden yapılan tarih duyurusu paylaşımına iliştirilmiş bir resim var. Ama ilk iki bölümdeki Isu askerlerinin ve sataşmadığınız sürece heykel gibi duran Kolossi'lerin Judgment of Atlantis bölümünde de bizleri yalnız bırakmayacaklarına kesin gözüyle bakabiliriz. Ubisoft başka bir şey planlamıyorsa tabii ki.

Çıkış zamanı yaklaştıkça Fransız yayıncı merak edilen detayları paylaşacaktır. Bizler de gelişmeler için takipte olacağız.