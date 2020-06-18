Assassin's Creed Origins Hafta Sonu Uplay'de Ücretsiz Oynanabilecek

Bu hafta sonu boyunca Kingdom Come: Deliverance ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer bu oyun ilginizi çekmiyorsa, Ubisoft tarafından bir alternatif geliyor. Assassin's Creed Origins, Uplay üzerinden yine hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir olacak.

Bedava Hafta Sonu programı 19 Haziran 2020 Cuma günü TSİ 16:00 - 21 Haziran 2020 Pazar günü TSİ 23:00 arasında geçerli olacak. Dilediğiniz takdirde, şu anda ön-yüklemeye başlayabilirsiniz.

Assassin's Creed Origins, Uplay'de Ücretsiz Oynanabilecek

Bedava Hafta Sonu boyunca Assassin's Creed Origins oyunundan memnun kalırsanız, % 80 indirimle satılmakta olan standart, Deluxe veya Gold sürümlerinden birini alarak tam sürüme geçiş yapabileceksiniz. Kaydettiğiniz ilerleme ve alacağınız olası Helix kredileri eksiksiz olarak aktarılacak. Eğer hemen geçiş yapmayı istemezseniz de kayıtlı verileriniz ve Helix kredileriniz Uplay hesabınızda muhafaza edilecek. Yani daha sonradan kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Antik Yunan döneminde geçen Assassin's Creed Origins oyununun hikayesi, bir Madjay olan Bayek'in etrafında dönüyor. Oğlu gizemli bir grup tarafından öldürülen karakterimiz, intikam için harekete geçiyor. Yolculuğu ise onu Cleopatra ile de karşılaşacağı devasa bir dünyaya götürüyor.

Serinin önceki oyunlarına göre farklılık gösteren Assassin's Creed Origins, gizlilik her zaman olduğu gibi büyük önem arz etse de Aksiyon-Rol Yapma Oyunu ögelerinin seride iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı oyun olmuştu.