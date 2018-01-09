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Assassin's Creed Origins'in İlk Genişleme Paketi Hazır

Origins The Hidden Ones
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Assassin’s Creed: Origins için bugüne kadar birçok küçük eklenti yayınlayan ve oyunu iyileştiren Ubisoft, yaptığı açıklamayla The Hidden Ones adı verilen ilk genişleme paketini tanıttı. Oyuna yeni hikaye bölümleri eklemesinin yanı sıra birçok büyük değişiklik de getirecek olan paketin, ocak ayında çıkacağı belirtildi.

Daha önce yayınladığı küçük eklentilerle birlikte Origins’e yeni kostümler, dövüş etkinlikleri ya da buna benzer minik detaylar ekleyen Ubisoft, The Hidden Ones’ın ilk genişleme paketi olacağının altını çizdi. Roma’nın Mısır topraklarını işgal ettiği zaman diliminde geçeceği söylenen genişleme paketinde, Bayek ve suikastçılarının Roma lejyonlarıyla çarpışacakları, böylece oyuna bambaşka heyecanların geleceği aktarılırken, eski Mısır havasının korunacağı da söylendi.

Level sınırını 40’tan 45'e çıkarmak gibi uzun süredir Origins oynayan oyuncuları sevindirecek değişiklikler barındıran The Hidden Ones, oyuna yeni questlerin eklenmesi, loot sisteminin yenilenmesi ve markette yapılan düzenlemeleri de beraberinde getirecek. Season Pass sahipleri için ücretsiz olarak yayınlanacak olan genişleme paketinin, diğer kullanıcılar için ne zaman satılmaya başlanacağı ve fiyatının ne olacağına dair bilgilerse önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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