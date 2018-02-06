Assassin's Creed Origins Kırıldı!

Geçtiğimiz Ekim ayının sonunda çıkış yapan ve 2017'nin en iyi oyunları arasında yer alan Assassin's Creed Origins, 3 aydan fazla bir sürenin ardından İtalya merkezli korsan oyun grubu CPY tarafından kırıldı ve crack dosyası yayınlandı. Bu sayede oyunun korsan kopyaları torrent aracılığıyla paylaşılmaya başlandı.

Aslında Assassin's Creed Origins'de kullanılan Denuvo güvenlik sistemi birkaç hafta önce etkisiz hale getirilmişti. Denuvo'nun son sürümünün kırılmasının ardından Assassin's Creed Origins'in korsan sürümünün çıkması da an meselesiydi. Korsanların birkaç haftalık gecikme yaşamasının sebebi ise oyunda kullanılan birden fazla güvenlik katmanıydı.

Assassin's Creed Origins'de Denuvo 4.8'in yanında VMProtect ve Ubisoft'un kendi oyun platformu olan UPlay'in güvenlik mekanizmaları da kullanılmaktaydı. Bu durum da korsanlara altından kalkması zor bir yük bindiriyordu. CPY, aylar süren denemelerinin ardından bu kalkanları deldi.

Denuvo'nun eski sürümleri daha kolay kırılıyordu. Geçtiğimiz sene Resident Evil 7 çıktığında 1 hafta içinde oyun kırılmıştı. Daha sonradan çıkan oyunlarda da Denuvo kısa sürede etkisizleştirilmişti. Bu durum Denuvo'nun itibarını sarsarken çoğu oyun geliştiricisi Denuvo'yu kullanmayacaklarını açıklamıştı. Ubisoft ise Denuvo'nun son sürümünü tercih etmişti.

Denuvo'nun Assassin's Creed Origins'in çıkış döneminde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Oyunların en çok gelir elde ettikleri dönem çıkış dönemi olduğu için Denuvo'nun bu süreçte başarılı olması hayati önem taşıyor. Ayrıca Denuvo, 3 aylık uzun bir koruma süresi sağladı, bu da birçok oyuncunun korsan yerine orijinal oyuna yönlenmesine sebep oldu.