Assassin's Creed Origins Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Dünyanın en popüler oyun serilerinden Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin's Creed Origins bu ay içerisinde oyunseverlerle buluşacak. Oyuncular bu kez eski Mısır'da muhteşem bir yolculuğa çıkacak ve yeni dinamiklerin tadını çıkaracaklar. Ubisoft şimdi Assasins's Creed Origins sistem gereksinimleri konusunu da aydınlattı.

Assassin's Creed Origins bizleri eski Mısır'da nefes kesici bir maceraya çıkarıyor. Ubisoft'un merakla beklenen oyunu kısa süre içerisinde oyunseverlerle buluşacak. Oyunun son zamanlarda şirkete yöneltilen eleştirileri unutturarak iyi bir oyun deneyimi yaşatması bekleniyor. Peki yeni oyunu oynayabilecek bir bilgisayara sahip misiniz? Ubisoft, Assassin's Creed Origins minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Assassin's Creed Origins Minimum Sistem Gereksinimleri

2.5 GHz Intel Core i5-2400s veya 3.9 GHz AMD FX-6350 işlemci

6 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX660 veya AMD R9 270 ekran kartı

Assassin's Creed Origins Önerilen Sistem Gereksinimleri

3.5 GHZ Intel Core i7-3770 veya 4 GHz AMD FX-8350 işlemci

8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX760 veya AMD R9 280X ekran kartı

Bunlara ek olarak Ubisoft oyunun indirme boyutunun yaklaşık 45 GB olacağını da açıkladı. Bu nedenle bilgisayarınızda yeterli alan olup olmadığını kontrol etmeniz iyi olacaktır. Öte yandan oyun bir güncelleme de alacak, ancak Ubisoft bu güncelleme hakkında henüz bir boyut söylemedi.

Geliştirme ekibinin PC güncellemeleri üzerinde çalıştığı da biliniyor. Dolayısıyla bazı özelliklerin oyun piyasaya çıktıktan sonra gelebileceğini hatırlatalım. Bilgisayar platformuna oyun 27 Ekim'de çıkacak.