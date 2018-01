Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones Fragmanı Çıktı

Ubisoft'un en son çıkardığı Assassin's Creed Origins uzun bir süreden sonra en sevilen Assasin's Creed oyunu olmuştu. Özellikle gerçekçi oyun mekaniği ve farklı bir haritada geçiyor olmasından dolayı sevilen oyuna, yarın itibarıyla yepyeni bir genişletme paketi geliyor. Ubisoft şirketi de bu paketin fragmanını yayınladı.

Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones isminde olan ek paket, Romalıların işgallerini anlatılıyor. Ayrıca normal Origins'e göre kostüm paketleri anlamında genişletme getirecek olan The Hidden Ones, Assassin's Brotherhood'un hikayesinin temellerine dayanıyor. Ayrıca Origins'in hikayesinden dört yıl sonra geçen The Hidden Ones paketi, Bayek ve kardeşlerini Romalılara karşı savaştırıyor. Sina Çölünde geçen oyunda Eski Mısır yaşam biçimini korumak gibi ufak detaylarda yer alıyor.

Origins ile benzer bir yapıya sahip olacak The Hidden Ones, oyuncuların karakterlerini iyileştirmeye ve özelleştirmeye devam etmesine olanak tanıyor. Yani normal Origins'te 40. seviyeye kadar yükselebiliyorken The Hidden Ones ile 45. seviyeye yükselme gelecek. Ayrıca oyuna dört yeni efsanevi silah, yeni bir kıyafet, iki yeni askı ve birden fazla silah için iki yeni seviyeye erişme şansı gelecek.

The Hidden Ones paketi AC: Origins Season Pass'a sahip olan oyuncular için ücretsiz olarak sunulacakken ayrı olarak da satın alınabilecek. Eğer normal Origins'ten hoşlanıyorsanız, The Hidden Ones'a da bakmanızı tavsiye ederim.