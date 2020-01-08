Assassin's Creed Ragnarok, Amazon Almanya Üzerinde Ortaya Çıktı

Assassin's Creed, Ubisoft için hayati önem taşıyan markalardan bir tanesi. Her ne kadar son çıkan Assassin's Creed Odyssey köklü hayranları pek memnun edememiş olsa da genel olarak önemli başarılar elde ettiğini söyleyebilmek mümkün ve bu bağlamda sıradaki oyun büyük sabırsızlıkla bekleniyor.

Geçtiğimiz seneyi pas geçen Fransız yayıncının yeni oyunu bu sene satışa sunacağına dair söylentiler de var ama ortada henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bahsi geçen söylentilerden sonuncusuna dayalı olarak yeni bir gelişme yaşandı. Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition sürpriz bir şekilde Amazon Almanya üzerinde ortaya çıktı. Bu listeleme daha sonradan silindi ama eli çabuk kullanıcılar ekran görüntüsü almayı başarmışlar.

Sizin de gördüğünüz üzere Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition, PlayStation 4 için listelenmiş. Ubisoft henüz resmi bir duyuru yapmadığı için bu tarz gelişmeleri söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Ancak söz konusu sızıntının yaşandığı yer bir perakendeci devi olduğundan dolayı bir parça dikkate almak da gerekiyor. Malum, özellikle Amazon üzerinde yaşanan sızıntılar genellikle doğru çıkıyor.

Geride bıraktığımız zaman içerisinde, sıradaki Assassin's Creed oyunu ile ilgili çokça söylenti çıkmıştı. Bunlardan sonuncusu ise Assassin's Creed Ragnarok olmuştu. Oyununun önümüzdeki ay gerçekleştirileceği tahmin edilen PlayStation Meeting sırasında duyurulacağı ve yeni nesil konsolların çıkış oyunları arasında olacağı iddia edilmişti. Öte yandan elimizde Assassin's Creed Kingdom ve Assassin's Creed Legion söylentilerinin olduğunu da unutmamak lazım.

Fransız yayıncı Ubisoft, şu an için resmi bir açıklama yapmayı bırakın ipucu bile vermiş değil. Gelişmeleri takip edecek ve olası yeni sızıntıları da sizlere aktaracağız.