Assassin's Creed Ragnarok ile İlgili Devasa Bir Sızıntı Yaşandı

Son zamanlarda, sıradaki Assassin's Creed oyunu ile ilgili epey ciddi söylentiler duymuş ve sızıntılar görmüştük. Şu an için resmi duyurunun ne zaman yapılacağına dair bir şey söylenmiyor ama enteresan sayılabilecek sızıntılar yaşanmaya da devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere son olarak Amazon Almanya üzerinde Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition sızıntısı yaşanmıştı. Henüz bu sızıntının üzeri soğumamışken 4chan üzerinde bir yenisi gerçekleşti. Bu site üzerinden yaşanan sızıntıların birçoğunun sahte çıktığını görmüştük ama Kotaku sitesinden Jason Schreier, yeni sızıntıdaki bilgilerden bazılarının daha önceden kendi kaynaklarından duydukları ile eşleştiğini söyledi. Gelin isterseniz haberimizin detaylarına geçelim.

Assassin's Creed Ragnarok şu an Assassin's Creed Kingdom kod adıyla PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirildiği söyleniyor. Önümüzdeki ayın PlayStation etkinliğinde duyurulacak olan oyunun çıkış tarihi için 29 Eylül 2020 geçiyor.

Oynanış olarak dört kişiye kadar kooperatif desteği sunulacak. Eğer tek başınıza oynamak isterseniz, cinsiyetinin kadın veya erkek olabileceği Jora isimli bir karakterin rolünde olacaksınız. Hatırlayacağınız üzere karakterimizin adının Jora olacağından Kasım ayı içerisinde yaşanan sızıntıda da bahsedilmişti.

Oynanış olarak Rol Yapma Oyunu ögelerinin ağırlıkta olmaya devam edeceği yeni oyunda; farklı sınıflar olacakmış ve seçtiğiniz sınıfa göre yetenek ağacı hafiften de olsa değişecekmiş. Bazıları yeteri kadar yüksek yetenek seti seviyesine ulaştığınızda açılacakken bazıları yetenek puanları ile açılacak ve geri kalanları da hikayede ilerlediğiniz sırada açılacakmış. Seviye atlama ise The Elder Scrolls V: Skyrim oyunundaki gibi olacakmış. Yani deneyim puanı kazanabilmek için yetenek setlerinizi geliştirmenize olanak tanınacak. Adrenalin yerine öfkelenme modu getirilecekmiş. Bu sayede ateş, buz veya yıldırım hasarı gibi özel rünler aktif hale gelebilecekmiş.

Çatışma sistemi daha fazla silah ile geliştirilmiş. Her silah için olan özel yetenekler gruplandırılıyorken silahlarınıza rün takılabiliyor, geliştirilebiliyor ve dayanıklılığı artırılabiliyormuş. Silahların dayanıklılıkları oyuncuları silah havuzunu etkin bir şekilde kullanmaya ve daha sonradan geliştirilebilecek olan küçük envanteri düzenlemeye zorlayacak şekilde etki edecekmiş. Hidden Blade de geri dönecekmiş. Bu defa kozmetik eşyalar ile özelleştirebilmenin yanı sıra tek saplayışta düşmanınızı infaz edebileceğiniz şekilde geliştirilebilecekmiş.

Assassin's Creed Odyssey oyunundaki Conquest savaşları geri dönecekmiş ama bu defa farklı yöntemler ile yaklaşımda bulunabilmek mümkün olacakmış. Bununla birlikte, birden fazla yerleşkeyi fethedebilecek, ticaret ve nakit kazanımı için kullanabilecekmişiz. Ayrıca birbiriyle savaş halinde olan krallıkların arasında dinamik olarak gerçekleşen savaşlarla da karşılaşacakmışız. Öte yandan, duruma göre yakınlardaki viking kamplarından destek alarak veya tek başınıza yarınlar yokmuşçasına hisarlara ve şehirlere baskınlar yapabileceksiniz. Parkur sisteminde artık kediler gibi ağaçlara tırmanabileceksiniz ve yeni animasyonlar da olacak.

4chan sitesindeki sızıntıların devamına bakacak olursak, gizlilik sisteminde de önemli gelişimler göreceğimiz söyleniyor. Mesela kendinizi çamura bulayarak veya karlara gömülerek veya kıyafetiniz uygunsa sivil kalabalığın veya saman balyalarının veya halihazırda bildiğiniz gibi çalıların arasına girerek gizleyebileceksiniz.

Assassin's Creed Ragnarok oyununda itibar sistemi de bulunacakmış ve şehirde insanlar ve kasaba yetkilileri için tamamladığınız araştırma görevlerine, giydiğiniz kıyafetlere ve işlediğiniz suçlara göre değişecekmiş. Bazı ana ve yan görevler de itibar seviyenize bağlı olarak tamamlanabilecekmiş.

Bir diğer önemli nokta ise denizde seyahatin geri döneceği ki bundan daha önceki sızıntılarda da bahsedilmişti hatırlayacağınız üzere ve savaşlar geri plana atılarak araştırma daha ön plana çıkartılacakmış.

Serinin yeni oyununda yine zorluk seviyesi seçebileceksiniz ama bu defa düşmanların sağlığından ziyade, düşmanların reaksiyon zamanlarında, gelen saldırıları savuşturma zamanlarında ve oyuncunun karakterinin sağlığında farklılık gösterecekmiş.

Söylenene göre harita Avrupa bölgesinin kuzeyinin tamamını kapsayacak kadar büyük olacakmış ve New York, Londra, Paris ve Kiev şehirlerini gezebilecekmişiz ve her krallık eşsiz olacakmış.

Son olarak, Assassin's Creed Ragnarok M.Ö. 845 yılında ana karakterimizin babası Rorik rolünde olacağımız Paris istilası sırasında başlayacakmış. Rorik viking lider Ragnar'ın müttefiği konumunda olacakmış. Bu kısımdan sonra M.Ö. 863 yılına ve Ragnar'ın hizmetkarı konumunda bulunan Jora karakterine geçiş yapılacakmış. Ragnar'ın daha sonradan Aella tarafından öldürülmesi ile viking liderin oğlulları ile Aella arasında bir çatışma gerçekleşecek. Sonrasında ise Alfred ve Rollo gibi daha karakterler ile tanışacak ve yardımlarına koşacaksınız. Hikayede devasa yılan, ejderha, deniz canavarı ve dev gibi büyülü yaratıklar tarafından korunan bir sürü tapınağın olduğundan da bahsediliyor.

Bu kadar devasa boyutlu bir sızıntının içinde daha önceden de duyduğumuz bilgiler de yer alıyor ama genel olarak bakıldığında ne kadarının doğru çıkacağı ise büyük bir merak konusu. Bunun cevabı da Ubisoft cephesinde saklı. Gelişmeleri takipte olacağız.