Assassin's Creed: Ragnarok Muhtemelen Gerçek!

Merakla beklenen yeni Assassin's Creed oyununa dair söylentiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Dün itibarıyla Amazon'un "yanlışlıkla" yayınladığı sayfa ile yeni Assassin's Creed oyununun kendini gösterdiği iddia edilirken, Assassin's Creed: Ragnarok isimli oyunun muhtemelen gerçekten piyasaya sürüleceği söylendi.

Fransız oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, uzun süredir Assassin's Creed serisini oyuncuların karşısına çıkarıyordu. Neredeyse her yıl yeni bir AC oyununu piyasaya süren Ubisoft, son zamanlarda çıkan Assassin's Creed oyunlarının beğenilmemesi sonrasında küçük bir ara vermişti. Assassin's Creed: Origins ve Assassin's Creed: Odyssey ile eski ivmesini biraz olsun yakalayan şirket, 2020 içinde bir başka oyun daha yayınlamayı planlıyordu.

Evren içerisinde farklı denemeler yapan Ubisoft, daha çok ABD dolaylarında geçen oyunların ardından ilk olarak Antik Mısır medeniyetini bizlere göstermiş, ardından Antik Yunan'a gitmişti. Bir sonraki durağı neresi olacağı merakla beklenirken, bugün itibarıyla yeni oyunun Assassin's Creed: Ragnarok olacağı iddiaları gün yüzüne çıktı.

Assassin's Creed: Ragnarok gerçek mi?

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinin başında gelen Amazon, dün küçük bir "hata" yaparak, yeni AC oyununu gösterdi. Mağazada birkaç dakika kalan ve sonrasında kaldırılan oyunun ismi ise Assassin's Creed: Ragnarok olarak belirlenmişti.

Adından da anlaşılacağı üzere Viking döneminde geçmesi muhtemelen olan Assassin's Creed: Ragnarok, yeni teması ile daha çıkmadan birçok oyuncuyu heyecanlandırmayı başardı. Bizleri daha sert dövüşlerin içine sokması beklenen oyunun birkaç farklı versiyonu olacağı da yine yayınlanan Amazon sayfasında görülüyordu.

Uzmanlar ise yaptıkları yorumlarla yeni oyunun Assassin's Creed: Ragnarok olmasının oldukça muhtemel olduğunu aktardılar. Daha önce Amazon üzerinde yayınlanan oyunların büyük kısmının gerçekten çıktığı hatırlatılırken, Ubisoft'un Norse mitolojisine geçmesinin çok muhtemel olduğu dillendirildi.