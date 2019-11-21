Assassin's Creed Ragnarok, Şubat Ayında Duyurulabilir

Yeni Assassin's Creed ile ilgili geçmişte birçok söylenti ve sızıntı bilgiyle karşılaşmıştık. Yakın bir zaman önce bu sızıntı bilgilere yenileri eklendi. Reddit üzerinden yaşanan sızıntıya göre, yeni oyunun adı Assassin's Creed Ragnarok olacak.

Assassin's Creed serisi Ubisoft için altın yumurtlayan tavuklardan bir tanesi. Serinın son oyunu, Antik Yunan dönemini konu alan Assassin's Creed Odyssey'ydi. Geçtiğimz senenin son çeyreğinde çıkmış olan bu oyun sonrasında, sıradaki oyundan henüz bahsedilmiyor. Geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Origins ile eş zamanlı olarak geliştirildiği için bir sene sonrasında çıkmış olsa da seri oyunları bildiğiniz üzere artık senelik olarak çıkmayacak. Bu bağlamda, ne zaman duyurulacağını bilmiyor olsak da yeni oyununun önümüzdeki sene satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Hatırlayacağınız üzere daha önceden yaşanan sızıntılarda, geliştirilme sürecindeki kod adının Assassin's Creed Kingdom olacağı söylenmişti. Reddit üzerindeki anonim bir kullanıcı tarafından sızdırılan bilgilerde ise nihai ismin Assassin's Creed Ragnarok olacağı söyleniyor. Şubat ayındaki PlayStation etkinliği sırasında duyurulacak olan oyun hem mevcut nesil hem de yeni nesil için satışa sunulacak. Bir diğer deyişle, nesil geçişine denk gelen bir başka oyun olacak.

Daha önceden de söylendiği gibi, Viking temalı olacak oyun M.Ö. 800 yılında geçecek. İlk medeniyetin hikayesiyle bağlantılı olarak intikama dayalı gelişecek olan hikayede hem İskandinav ülkelerini hem de Londra ve Plymouth dahil İngiltere şehirlerini ziyaret edecekmişiz. Ayrıca Asgard ve Jotunheim gibi mitolojik bölgeleri de keşfedebileceğimiz söyleniyor. Odin veya Loki ve Ygdrassil de hikayede büyük bir yere sahip olacakmış. Bunun yanı sıra günümüzde geçen bir zaman da olacakmış ama son iki oyundakine benzer olacakmış ve günümüzde geçen hikayeyi sonlandıracakmış. Oynanış ile geliştirilmiş mekanikler ve daha fazla rol yapma elementi ile Assassin's Creed Odyssey oyunundakine benzeyecekmiş.

Son oyunda olduğu gibi kadın veya erkek olmak üzere iki farklı karakter seçimi bizi bekleyecekmiş. Cinsiyet seçiminin de hikayeye herhangi bir etkisinin olmayacağı söyleniyor. Adı Jora olan kadın karakter, hikayenin akışı sırasında Assassin olacakmış. Bununla birlikte Brotherhood sistemi de birliğe üye kazandırabileceğimiz şekilde revize edilerek geri getirilecekmiş.

Son olarak, gemi ile denizde seyahat etmek olacakmış ama Assassin's Creed: Black Flag ve Assassin's Creed Odyssey oyunlarına göre denizlerde daha az savaşa gireceğiz.