Assassin's Creed Syndicate ve Faeria, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldular

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını Epic Games Store üzerinden oyuncuların beğenisine sundu. Bir hafta sürecek Assassin's Creed Syndicate ve Faeria fırsatını kaçırmayın. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise InnerSpace olacak.

Assassin's Creed Syndicate

1868 yılında ve Londra şehrinde geçen Assassin's Creed Syndicate oyununda, Jacob ve Evie Frye kardeşleri yönetiyorsunuz. Endüstriyel Devrim zirveye ulaşırken Templar'lar tarafından kontrol edilen şehre eşitsizlik ve yoksulluk da getirmektedir. Bu gidişatı değiştirmek isteyen Frye kardeşler, bir ordu kurarak organize suçu ortadan kaldırmak ve Londra şehrini özgürlüğüne kavuşturmayı hedeflemektedirler.

Faeria

Faeria, dijital toplanabilir kart ve sıra tabanlı strateji oyunu oluyor. Kartlarınızı tek başınıza, yapay zekaya karşı oynadığınız Draft veya PvP modlarında oynayarak açabiliyorsunuz. Yüz saati aşkın senaryo modunun, kooperatif görevlerin ve bulmacaların olduğu oyunda karşılığında ödüller kazanabileceğiniz çok çeşitli meydan okumalar da sizleri bekliyor.

Bu iki oyuna ücretsiz sahip olmak için 27 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 18:59’a kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Assassin's Creed Syndicate oyununa buradan, Faeria oyununa da buradan ulaşabilirsiniz. Oyunları bir defa kütüphanenize eklediğiniz takdirde, kalıcı olarak sizin olacak.

Öte yandan, Faeria oyununun Premium paketi Steam üzerinde %10 indirimde 130.95 TL'ye, bütün indirilebilir içeriklerinin yer aldığı paket ise %15 indirimle 185.24 TL'ye satılıyor.