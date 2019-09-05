Assassin's Creed: The Rebel Collection, Switch için Duyuruldu

Assassin's Creed III: Liberation HD Remaster, Switch konsolunda memnun edici bir başarı sergilemiş olacak ki Ubisot daha başka Assassin's Creed oyunlarını bu konsol için gündeminde taşımış. Önceki gün ResetEra sitesinden LukarWuff ve Twitter kullanıcısı NiXiE_es Yunan perakendecinin sayfasında Assassin's Creed IV: Black Flag ve Assassin's Creed Rogue Remastered oyunlarının Nintendo konsolu için ön-siparişe açıldıklarını fark etmişti. Niko Partners analisti ZhugeEX tarafından onaylanan bu sızıntı, Nintendo Direct programında resmiyet kazandı. Fransız yayıncı, Assassin’s Creed: The Rebel Collection duyurusunu gerçekleştirdi.

İçeriğinde Assassin's Creed IV: Black Flag ve Assassin's Creed Rogue Remastered oyunlarının bulunacağı paket, Switch için 6 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacak. Taşınabilir mod, HD Rumble, dokunmatik ekran arayüzü, Switch için optimize edilmiş ekran göstergeleri ve hareket kontrolcüsü ile nişan almak gibi konsolun sunduğu imkanlardan faydalanılacak.

Assassin's Creed: The Rebel Collection, Assassin's Creed: Black Flag oyununun daha önceden PlayStation 3, PlayStation 4 ve PC versiyonlarına özel olan Black Flag: Aveline ve Freedom's Cry içerik genişletme paketleriyle de gelecek. Black Flag: Aveline içeriğinde Assassin's Creed III: Liberation oyunundan tanıdığımız Aveline de Grandpre ile Rhode adasına gidiyor ve gizli bir görevi yerine getiriyorduk. Freedom's Cry ise Assassin's Creed: Black Flag oyunundaki Adewale karakterinin hikayesini devam ettiriyordu. Bildiğiniz gibi bu karakter daha sonradan Assassin Brotherhood birliğinin en zalim ana saygı duyulan üyelerinden bir tanesi haline geliyordu.

Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.