Assassin's Creed Valhalla, Black Ops Cold War'u kutulu satışlarda geçti. Gamesindustry.biz tarafından yayınlanan listeye göre Viking temalı oyun, Soğuk Savaş temalı oyuna göre daha iyi bir performans gösterdi. Detaylar haberimizde.

Yılın büyük bir sabırsızlıkla çıkması beklenen oyunları yavaş yavaş piyasaya çıkıyorlar. Geçtiğimiz ayın sonunda Watch Dogs: Legion oyuncular ile buluşmuş iken, yeni nesil konsolların çıkışı ile aynı hafta içerisinde Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls Remake, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Call of Duty: Black Ops Cold War gibi diğer büyük bütçeli yapımlar da piyasadaki yerlerini aldılar. Son açıklanan verilere göre ise yeni Assassin’s Creed oyunu, yeni Call of Duty oyununu Birleşik Krallık’taki kutulu satış rakamları açısından geride bırakmış.

Assassin’s Creed Valhalla, Black Ops Cold War'u Geçti!

Gamesindustry.biz, 14 Kasım 2020 tarihinde biten hafta ile alakalı olarak Birleşik Krallık genelinde kutulu oyun satışlarındaki en iyi on oyununun listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Assassin’s Creed Valhalla bulunuyor. hemen arkasından Call of Duty: Black Ops Cold War ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales geliyor. Demon’s Souls Remake altıncı sırada yer alıyorken Watch Dogs: Legion ise dördüncü haftanın sonunda dördüncü sıradan onuncu sıraya gerilemiş durumda.

Assassin’s Creed Valhalla, bir önceki oyun olan Assassin’s Creed Odyssey’yi de kutulu oyun satışlarında ikiye katladı. Mevcut oyunun şimdiye kadar olan satışlarının % 42’sini PlayStation 4 versiyonu oluştururken, Xbox One ve Xbox Series % 40 ve PlayStation 5 versiyonu ise % 18.

Diğer yandan Call of Duty: Black Ops Cold War ise kutulu oyun satışlarında Call of Duty: Modern Warfare ile karşılaştırıldığında Birleşik Krallık’ta % 64 oranında geride kaldı. Belirtilene göre, toplam satışların % 39 kadarı PlayStation 4 versiyonundan gelirken Xbox One versiyonu % 34, PlayStation 5 versiyonu % 17 ve Xbox Series versiyonları ise % 9’luk bir paya sahipler. Ne var ki Call of Duty: Black Ops Cold War ilk yirmi dört saat içerisindeki satışları ile seri açısından yeni bir rekor daha kırdı. Bununla birlikte, Birleşik Devletler’de 2020 yılının en çok satan oyunu olması da bekleniyor.

Gamesindustry.biz tarafından yayınlanan listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Assassin's Creed: Valhalla

2. Call of Duty: Black Ops Cold War

3. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

4. FIFA 21

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Demon's Souls PS5

7. Super Mario 3D All-Stars

8. Mario Kart 8: Deluxe

9. Minecraft (Switch)

10. Watch Dogs: Legion