Assassin's Creed: Valhalla Fragmanı, Kadın Eivor'u Öne Çıkartıyor

Yeni Assassin's Creed: Valhalla fragmanı yayınlandı. Bu fragman hem ana karakterimizin kadın versiyonunu hem de Hidden Blade silahını nasıl kullandığını gösteriyor.

Bu sene yeni bir Assassin's Creed macerası bizi bekliyor, sevgili takipçiler. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda 17 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan yeni oyun, nesil geçişine denk gelecek. Yani hem mevcut nesil hem de yeni nesil konsollarda oynanabilecek. Dahası ise, eğer PlayStation 4 veya Xbox One için satın alırsanız, ek bir ücret ödemeden PlayStation 5 veya Xbox Series X versiyonuna yükseltme yapabileceksiniz.

Çıkış gününe olan zaman daralırken, Ubisoft da Assassin's Creed: Valhalla için yeni tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı üzerinden yeni bir fragman yayınlandı. Sinematik sahneler ile hazırlanmış olan bu fragman, duyuru fragmanının farklı bir versiyonu ve fonda ana tema müziğinin yeniden mikslenmiş halini duyabiliyoruz.

Yeni Assassin's Creed: Valhalla Fragmanında Kadın Eivor Sahnede

Fragman Assassin's Creed: Valhalla oyununun daha önceden görmediğimiz yönlerini gösteriyor. Öyle ki Eivor ve diğer vikinglerin savaş dışında nasıl bir yaşam sürdüklerini görebiliyoruz. Ana karakterimiz, savaşın ortasındayken masum insanların kaçışına olanak sağlıyor. Ayrıca ilk defa ana karakterimizin kadın versiyonunu da görme fırsatımız oluyor.

İlerleyen kısımlarda ise klasik olarak ortalığın birbirine girdiği, güçlü düşmanlar ile yapılan şiddetli çarpışmalar ekranımıza geliyor. Son kısımda ise Eivor ile iri cüsseli bir düşman ile yapılan zorlu bir savaşı görüyoruz. Her ne kadar ana karakterimiz yenilmiş gibi olsa da, karşısındakini bir anlık boşluğundan faydalanarak Hidden Blade ile bertaraf ediyor.

Son olarak, bu fragmanda Sarah Schachner ve Jesper Kyd tarafından bestelenen Assassin's Creed: Valhalla oyununun ana tema müziğini dinlememize olanak tanınırken, The Ravens Saga EP'nin de birçok akış (stream) platformu üzerinde de mevcut olduğunun duyurusu da yapılmış. Mesela Spotify kullanıyorsanız, şu anda dinleyebilirsiniz.