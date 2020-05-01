Assassin's Creed Valhalla, Geleneksel Seviye Atlama Sistemini Bırakıyor

2017 yılında çıkan Assassin's Creed Origins ile serinin doğasında bir değişim yaşanmış ve rol yapma oyunu ögeleri oynanışa yedirilmişti. 2018 yılında çıkan Assassin's Creed Odyssey ise pekiştirildiği bir oyun olmuştu. Bu bağlamda, aşina olduğumuz bir seviye atlama sistemi ile karşılaşmıştık. Yani belirli bir seviyedeki silahı kullanabilmek için o seviye çıkmanız gerekiyordu. Bununla birlikte, sizin seviyenizin üstündeki seviyede bir düşman ile karşılaştığınız zaman da çatışma aradaki seviye farkına göre daha uzun sürüyordu. Aksi durumda da düşmanınızı duruma göre tek darbede öldürebiliyordunuz. Geleneksel seviye atlama sistemi, Assassin's Creed Valhalla ile artık tarihe karışacak.

Assassin's Creed Valhalla, Geleneksel Seviye Atlama Sistemine Veda Ediyor

Dün yayınlanan fragman ve paylaşılan detaylar ile yeni Assassin's Creed oyunu hakkında fazlaca bilgi sahibi olmuştuk. Game Informer sitesi de Yaratıcı Yönetmen Ashraf Ismail ile yaptığı röportaj ile güç kavramının seviye atlama sistemi ile yer değiştireceğini ortaya çıkarttı. Yani açtığınız yetenekler ve kuşandığınız teçhizatlar her şeyi belirleyen etkenler olacaklar.

"RYO elementleri ve aşama kaydetmeye getirdiğimiz yeniliğin bir parçası olarak, durum seviyelerden çok güç ile alakalı olacak. Oyunun dünyasındaki mekanizmaya bu şekilde yaklaşıyoruz. Gerçekten kapasiteniz ve yapacağınız ile alakalı."

Ismail güç konusunda halen sayıların işin içinde olacağını ama son iki oyundaki gibi bir esinlenmenin olmayacağını söylüyor. Seviyelerden çok güç hissiyatının olacağını yineliyor. Oldukça geniş bir yetenek ağacı ile oynanış stilinizi özelleştirecek ve bu sayede, karakterinizi olmasını istediğiniz şekilde dövüşür hale getirebileceksiniz. Haliyle oyunu da istediğiniz şekilde deneyimleyebileceksiniz.

Assassin's Creed Valhalla Smart Delivery'yi Destekleyecek

Son olarak, Assassin's Creed Valhalla Xbox Series X konsolunun Smart Delivery özelliğini destekleyen bir başka oyun olacak. Geçtiğimiz aylarda açıklanan bu özellik sayesinde, bu oyunu Xbox One için satın aldığınızda yeni nesle geçtiğiniz zaman tekrardan almanız gerekmeyecek. Aynı şekilde Xbox Series X için aldığınız zaman, bir de Xbox One versiyonunu almak durumunda olmayacaksınız. Uzun lafın kısası, bir defa satın alım yeterli olacak.

Bu özellik, geliştirilme aşamasında olan Halo Infinite dahil bütün birinci parti Xbox oyunlarında geçerli olacak. Birinci parti dışındaki oyun geliştiricilerine ve yayıncılara da seçenek olarak sunulacak. Mesela şu an CD Projekt RED Cyberpunk 2077 için bu özelliği destekleyeceğini duyurmuştu.