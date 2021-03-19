Assassin's Creed Valhalla Genişletme Paketinin Tarihi Duyuruldu

Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla oyununun çıkışı öncesinde detaylandırdığı yol haritasında, yayınlanacak olan içerikleri gözler önüne sermişti. Bu içerik yol haritası kapsamında ilk ücretsiz içerik 2020 yılının sonunda yayınlanmışken, ilk büyük Assassin’s Creed Valhalla genişletme paketi için belirlenen tarih de ortaya çıktı. Wrath of the Druids ne zaman çıkıyor? Detaylar haberimizde.

Daha önceden verilen detaylar doğrultusunda Wrath of the Druids genişletme paketinde, bu defa İrlanda topraklarına seyahat edecek ve Kelt mitolojisinin ve halk bilimi ile örülü senaryo boyunca gizemli bir eski ve gizemli bir Druid kültü olan Danu gizlerini ortaya çıkartacağız. İrlanda efsanelerini ve halk bilimini yakından inceleyip, bir yandan krallar arasındaki etkimizi arttırır iken aynı zamanda perili ormanlarda ve büyüleyici alanlarda zorlu savaşlara gireceğiz.

Assassin’s Creed Valhalla Genişletme Paketi Ne Zaman Çıkıyor?

29 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan bu ilk genişletme paketine, Sezon Kartı sahipleri ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler. Sezon Kartı olmayanlar ise bağımsız olarak belirli bir ücret karşılığında satın alabilecekler.

Assassin’s Creed Valhalla oyununda ayrıca Ostara Sezonu ilk güncellemesi ile Ostara Festivali de başladı. Ravensthorpe bölgesinde devam eden ve 8 Nisan 2021 tarihinde son bulacak olan bu etkinlikte, yerleşim alanı dekorasyonu, içme, okçuluk ve dövüş mini oyunları, üç yeni karakter görevi, üç yeni yetenek ve özel ödüller sizi bekleyecek. Gelecekteki iki Ostara Sezonu güncellemesi ise yeniden oynanabilirliği arttıracak Mastery Challenge modu ve ilave ödülleri oyuncuların beğenisine sunacak.

Bu etkinliğe erişebilmek için İngiltere’ye gitmeniz ve Grantebridgescire veya Ledecestrescire hikaye bölümlerinden birini tamamlamış olmanız gerekiyor. Ravensthorpe bölgesini ziyaret ettiğiniz anda başlayacak olan festival kapsamındaki May Queen etkinliğine erişebilmeniz için ise yerleşim alanı seviyenizin üç olması gerekiyor.

Son olarak, yayınlanan yeni Assassin’s Creed Valhalla güncellemesi ile ana karakterinizin görünümünü özelleştirebilmeniz de mümkün olacak. Ne var ki bu kozmetik odaklı bir özelleştirme olacağından dolayı, teçhizat ve zırh ile ilgili herhangi bir farklılık söz konusu olmayacak. Herhangi bir teçhizat bulduğunuzda ise Ravensthorpe bölgesini ziyaret ederek, bulduğunuz eşyanın görselini aynı kategorideki başka bir eşyaya uygulayabileceksiniz.

Görünüm değişikliğinin yanı sıra, Animus Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan Godly Reward paketi ile Altair kıyafeti, Yule ekipman seti ve kozmetik eşyaları ve 300 Opal sizin olacak.