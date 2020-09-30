Assassin's Creed Valhalla Hikaye Fragmanı, Yeni Detaylar Sunuyor

Ubisoft ve Ubisoft Montreal, yeni Assassin's Creed Valhalla hikaye fragmanı yayınladılar. Daha önceden görmediğimiz yenilikler sunan bu fragmanı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Bu zamana kadar yayınlanmış olan Assassin’s Creed Valhalla fragmanları, Assassin’ler ile Templar’lar arasındaki sürtüşmenin geri plana atılarak yeni Viking temasına odaklanılan fragmanlardı. Ancak son yayınlanan hikaye fragmanında, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen oyunun İngiltere istilasını odak noktasına getirerek başlıyor.

Assassin's Creed Valhalla Hikaye Fragmanı, Bizlere Neler Sunuyor?

Hikaye fragmanında, kardeşi Sigurd açısından sorumluluğu ve kişisel zafer hikayesi arasında kalmış olan Viking baskıncı Eivor’u görüyoruz. Sigurd İngiltere topraklarına doğru gitme fikrini ortaya atmış olduğu için, hikayenin ilerleyen aşamalarında kilit bir rol oynayacakmış gibi görünüyor. Dahası ise görünüşe göre beraberinde, ülkede yeni bir evden çok daha fazlasının bulunacağı yönünde bir izlenimin uyandıran bir Assassin Order üyesini beraberinde getiriyor.

Bildiğiniz gibi Norveç topraklarında devam eden ve sonu gelmeyen savaşlardan dolayı azalan kaynaklardan dolayı Eivor olarak klanımızın geleceğini sağlama alabilmek için İngiltere topraklarına doğru yola çıkıyorduk. Bu seyahat elbette sanıldığı kadar kolay olmayacak. Çünkü İngiltere’nın kaderiyle bağlantılı olarak artan gizemli bir tehdit kadar Saxon kralları ve Ragnar Lothbrok’un savaş için kışkırtan oğulları gibi güçlü figürleriyle de yüzleşmek durumunda kalacağız.

Hikaye fragmanında ayrıca önemli anları, oynanış kısımlarını, çatışma halinde olacağımız toplulukları ve düşmanları, diyalogları ve Hidden Ones grubunu da görebilmek mümkün oluyor. İlk olarak Assassin’s Creed Origins oyununda gördüğümüz ve nasıl kurulduğuna tanık olduğumuz bu grup, yeni oyunun genelinde büyük bir rol oynayacağa benziyor. Tabii ki bunu oynayarak daha net bir şekilde göreceğiz.

İki buçuk dakika uzunluğundaki yeni Assassin’s Creed Valhalla fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!