Assassin's Creed Valhalla için İkinci Yıl İçerikleri Gelecek

Ubisoft, dün gerçekleşen sunumda Assassin's Creed Valhalla için ikinci yıl içerikleri müjdesini verdi. Anlayacağımız üzere Eivor ile olan maceralarımız henüz bitmiş değil. İşte o detaylar!

Bir yıllık boşluğun ardından yılın en çok beklenen oyun fuarı E3 2021, Ubisoft Forward ile tam anlamıyla başlamıştı. Bir saat kadar süren sunum sırasında, birçok yeni duyuruya ek olarak, hem geliştirilme aşamasında hem de satışa sunulmuş olan oyunlar için güncel haberler verilmiş ve yeni içerikler açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuş olan Assassin’s Creed Valhalla ise Ubisoft Forward yıldızlarından bir tanesi olarak sahneye çıktı. Açıkçası bunun aynı zamanda da beklenmedik bir sürprizi de beraberinde getirdiğini de söyleyebiliriz. Öyle ki 2007 yılında çıkan ilk Assassin’s Creed’den bu yana hiçbir seri oyunu ikinci yılında yeni içerikler almamıştı.

Bilhassa Assassin’s Creed Origins ile alınan karara göre her bir yeni oyunu hedeflenen kaliteye ulaşıldığında satışa sunma kararı alan Fransız yayıncı, bu sene yeni bir Assassin’s Creed ile karşımıza çıkmayı düşünmüyor. Ne var ki buna bağlı olarak bizi boşlukta da bırakmayacak. Ubisoft Forward sırasında yapılan duyuruya göre, Assassin’s Creed Valhalla için yeni indirilebilir içerikler yolda.

Assassin's Creed Valhalla için İkinci Yıl İçerikleri Duyuruldu

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Wrath of the Druid içeriği yayınlanmıştı. Bir diğer genişletmek paketi olan The Siege of Paris de bu Yaz sonunda yayınlanacak iken, Discovery Tour: Viking Age de oyuncuların beğenisine sunulacak.

The Siege of Paris ile Fransız kırsalı olan Francia’ya gidecek ve Viking tarihinin en kötü şöhretli fetih savaşlarından birine doğru maceraya atılacağız. Genişletme paketi ile yeni beceriler, yeni ekipmanlar, yeni silahlar ve yeni yetenekler de oyuna dahil olacak. Bunların yanı sıra, ilk olarak Assassin’s Creed Unity oyununda seriye dahil olan ve Syndicate ve Origins oyunlarında da karşımıza çıkan Black Box Infiltration görevleri de geri dönüş yapacak. Sezon Kartı sahipleri The Siege of Paris içeriğine ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecek iken, bağımsız olarak da satın alınabilecek.

Discovery Tour: Viking Age ise, son iki oyun için yayınlanan Ancient Egypt ve Ancient Greece versiyonlarından farklı olmayacak. Ana oyuna sahip olan herkesin ücretsiz olarak sahip olacağı keşif içeriği, Sonbahar mevsiminde yayınlanacak. Ünlü arkeologlar ve tarihçiler ile çalışılarak Viking tarihi ve gelenekleri hakkında detaylı bilgiler öğrenebilmek mümkün olacak. Herhangi bir çatışmaya girilmeyecek olan Discovery Tour: Viking Age, etkileşimli bir deneyim sunacak olup, on dokuzuncu yüzyıl İngiltere ve Norveç’inde geçen zamanın farklı karakterlerini somutlaştırmalarına ve kimisi büyük kimisi küçük maceralarına katılmalarına olanak tanıyacak. Bu içeriği Ubisoft Connect üzerinden 19.99 euro karşılığında satın alınabilecek.

Bunların yanı sıra, The Siege of Paris sonrasında, bu yılın sonlarına doğru çıkacak olan Odin odaklı genişletme paketi başta olmak üzere yeni genişletme paketlerinin de işareti verildi. Ne var ki sunumun sonunda, bu genişletme paketler ile ilgili olduğu tahmin edilen esrarengiz geçidin nereye çıkacağına dair ipucu verilmiş değil.