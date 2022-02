Assassin’s Creed Valhalla Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayıncılığı yapılan Assassin's Creed: Valhalla, bu hafta tüm platformlar üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunu henüz deneyimlememiş oyuncular için Ubisoft güzel bir haber ile çıktı karşımıza. İşte detaylar!

Assassin’s Creed Valhalla Bu Hafta Oynaması Ücretsiz

Ubisoft’un popüler aksiyon macera oyunu Assassin's Creed Valhalla bu hafta tüm platformlar üzerinden ücretsiz olarak sunulacak. 24 Şubat 2022 Perşembe günü TSİ 12:00 – 28 Şubat 2022 Pazartesi günü TSİ 22:00 tarihleri arasında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Ubisoft Connect ve PC kullanıcıları oyunu ücretsiz olarak sistemleri üzerinden oynayabilecekler.

Deneme süreci boyunca hiçbir içerik kısıtlaması olmayacağı için, istediğiniz her şeye bakabilmeniz de mümkün olacak oyunda. Tam sürüme olası bir geçiş kararı almanız durumunda indirimli satış söz konusu olacak ve kaydettiğiniz aşamanın tamamı da eksiksiz olarak aktarılacak. Haliyle sıfırdan başlama durumu olmaksızın maceranıza tam gaz devam ediyor olacaksınız.

Buna ek olarak Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla’nın yeni büyük genişletmesi Dawn of Ragnarök’ün 10 Mart’ta çıkacağını duyurmuştu. Dawn of Ragnarök, tüm ana oyun sahipleri için 39,99 € karşılığında ayrı olarak satışa sunulacak. Ubisoft Sofia liderliğinde geliştirilen Dawn of Ragnarök, Assassin’s Creed Valhalla için çıkış sonrası 2. yıl desteğini sürdüren bir sonraki büyük genişletme paketi olacak. Bu genişletmede Eivor, İskandinavların savaş ve bilgelik tanrısı Odin olarak kaderiyle yüzleşecek.

Cüce krallığı Svartalfheim çöküyor ve bu kaosun ortasında Odin’in sevgili oğlu Baldr, öldürülemez ateş devi Surtr tarafından esir alındı. Dawn of Ragnarök’te oyuncular, mitolojik zıtlıklar dünyasında umutsuz bir kurtarma görevine girişerek efsanevi Viking destanlarına devam ederken yeni ilahi güçleri kullanabilecekler. 13 Aralık 2021 ile 9 Nisan 2022 arasında Dawn of Ragnarök satın alan tüm oyuncular Twilight Paketi’ni elde edecek ve ana oyuna anında erişebilecekler.

Bu özel paket; Dellingr’s Envoy Kuzgun Görünümü, Havardr Vaşak Bineği, Twilight Ekipman Seti ve Algurnir Dane Balta Silahını içerir. Ubisoft Montreal liderliğinde geliştirilen Assassin’s Creed Valhalla, oyunculara M.S. dokuzuncu yüzyılda sonsuz savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç’ten göçen efsanevi bir Viking savaşçısı Eivor olarak oynama deneyimi sunuyor.

Oyuncular, Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini dinamik çift silahlı savaş sistemi ile yeniden yaşayabilir ve de akınlar, taarruzlar ve yerleşim alanı gibi heyecan verici oyun özelliklerinin yanı sıra zengin bir ilerleme ve ekipman geliştirme sistemini deneyimleyebilir. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin’s Creed Valhalla dünyasını etkileyebilir, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçim yapmalıdır.

Assassin’s Creed Valhalla; Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna ve Windows PC için Epic Games Store’da satışta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.