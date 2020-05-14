Assassin's Creed Valhalla'nın Yeni Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Assassin's Creed Valhalla ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde USgamer sitesi Ubisoft ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında da gizlilikten, seçimlere ve görsel özelleştirme sistemine kadar birçok yeni detay ortaya çıktı.

Assassin's Creed Valhalla Ne Gibi Yenilikler Sunacak?

Öncelikle Assassin's Creed serisinin özünde olan birçok özellik Assassin's Creed Valhalla ile geri dönecekmiş. Her ne kadar Eivor bir suikastçı olmasa da Hidden Blade taşıyabilecek ama bu silah adı üstünde olmayacak.

Bir diğer geri dönecek olan özellik ise sosyal gizlilik olacak. Hatırlayacağınız üzere serinin ilk oyununda kalabalığın arasına karışıp gözden kaybolabiliyorduk. Bu, Assassin's Creed VI: Black Flag ile asgari seviyeye indirildikten sonra Assassin's Creed Origins ile tamamıyla ortadan kalkmıştı ama Assassin's Creed Valhalla ile geri dönüş yapacak.

Hazır gizlilikten konuşuyorken, gizlilik söz konusu olduğun simgesel kapüşonunuzu giyebilecek ve işinizi bitirdiğinizde tekrardan çıkartabileceksiniz. Bu özellik seri için bir ilk olacak. Bildiğiniz gibi önceki oyunlarda karakteriniz her daim kapüşonluydu veya gizlilik söz konusu olduğunda otomatik olarak giyiyordu ama yeni oyunla bu bizim kontrolümüzde olacak.

Eğer dilerseniz, gizlilik seçeneği olarak ölü taklidi de yapabileceksiniz. Bunun dışında videolarda da görünen kuzgununuz Synin ile düşmanların dikkatini dağıtabilmeniz de mümkün olacak.

Röportajın ilerleyen kısımlarında, serinin eski oyunlarındaki gibi tek hamlede suikast yapabilmek mümkün olacak. Verilen bilgiye bakılırsa, Eivor bir suikastçı olmadığı için Hidden Blade farklı ve yeni olacakmış ama iyi bir zamanlama ile bir teknik öğrenecek ve artık düşmanlarını tek hamlede indirebilir hale gelecekmiş. Ne var ki Ubisoft bu konuda herhangi bir ek detay vermekten kaçınmış. Muhtemelen ya oyunda bizim görmemizi istiyorlar ya da ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz.

Assassin's Creed Valhalla ile ilgili olarak verilen ilk detaylarda, dövüş mekaniğinin bir Viking savaşçısı yönettiğimiz hissiyatının tam olarak yaşatılabilmesi için revize edildiğini öğrenmiştik. Herhangi bir Viking temalı dizi veya film izlemişseniz, dövüş stillerinin ne kadar vahşice olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Bu stil serinin yeni oyununa da işlenecek ve dövüşler sırasında düşmanlarınıza sert bir şekilde vurabilecek, uzuvlarını kopartabilecek ve kafalarını uçurabileceksiniz.

Aynı Assassin's Creed Odyssey oyununda olduğu gibi serinin son oyununda da seçimler kilit rol oynayacaklar. Yani Eivor olarak diyalog seçimleri yapabileceksiniz. Bu seçimleriniz etkisi küçük veya büyük olabileceği gibi anında veya hikayenin ilerleyen kısımlarında hissedilebilecek. Bununla birlikte İngiltere'nin, müttefiklerinin, düşmanlarının ve geleceğini şekillendirecekken yerleşkenize de etki edebilecek.

Son olarak, Assassin's Creed Odyssey oyununa sonradan eklenen Visual Customization (Görsel Özelleştirme) sistemi Assassin's Creed Valhalla ile geri dönüş yapacakmış. Ne var ki yeni teçhizat geliştirme sisteminin bir parçası olacakmış. Yani yerleşkenizdeki nalbanta gidip teçhizatınızı geliştirdiğinizde, aynı zamanda yeni görsellik kazandırabilmek mümkün olacakmış ve istediğimiz gibi değiştirebilecekmişiz.