Ubisoft oyunlarındaki optimizasyon sorunları hepimizin bildiği bir gerçek olarak karşımızda duruyor. İlk etapta FPS düşmesi, kısmi takılma ve hatta çökme gibi sorunlar ile karşılaştığı için çıldırmayan oyuncu pek yoktur. Bu sorunlar ileride yayınlanan güncellemeler ile olabildiğince düzeltiliyor olsalar da, oyun zevkimizi büyük ölçüde baltaladığı bir gerçek demek yalan olmaz. Son olarak Watch Dogs: Legion oyununu bilgisayarında oynayıp da muzdarip olan oyuncuları şimdi de son Assassin’s Creed oyunu bekliyor. Assassin’s Creed Valhalla'nın RTX 3090 performansı nasıl? Detaylar haberimizde.

GameGPU isimli Youtube kanalı, üç farklı sistem üzerinde Assassin’s Creed Valhalla için bir takım testler gerçekleştirmiş. Bu sistemlerden bir tanesi, Intel Core i9-10900K işlemcili ve NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartlı, bir tanesi AMD Ryzen 9 3900X işlemcili ve NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ekran kartlı ve sonuncusu ise Intel Core i9-9900K ve AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartlıymış.

Assassin’s Creed Valhalla RTX 3090 Performansı Şaşırttı

Kanal tarafından belirtilene göre, her iki test de 4K çözünürlükte ve görsel ayarlar en üst seviyeye getirilerek gerçekleştirilmiş. Intel Core i9-10900K işlemcili ve NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartlı sistemin, 60 FPS akıcılığa ulaşamamış olduğunu görebiliyoruz. Oyun içindeki Benchmark aracına göre ortalama 56 FPS seviyesinde bir performansın olduğunu görebiliyoruz. Bu belki çok dert edilmeyebilir ama iş oyun içi performansa gelince, pek de hoş olmayacak bir sonuç ile karşı karşıya kalıyoruz. Öyle ki bazı köylerde 40 FPS değerini gördüğümüz bile oluyor.

AMD Ryzen 9 3900X işlemcili ve NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ekran kartlı sistemde oyun içi Benchmark ortalama 42 FPS iken, son sistemde ise farklı olarak 1080p çözünürlükte oynanmış ve 75 FPS akıcılık sağlanabiliyor yine oyun için Benchmark sonuçlarına göre.

Netice olarak oyun ve sürücü güncellemeleri ile elbette performans artışı sağlanabiliyor ama Assassin’s Creed Valhalla performans olarak Watch Dogs: Legion sonrasında Ubisoft’un başının ağrımasına neden olacak bir başka oyun olacakmış gibi görünüyor.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde de Viking temalı oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında 4K 60 FPS deneyimi sunuyor olduğunu öğrenmiştik. Ne var ki henüz bu performansın hangi ayarlarda sağlanabildiği belli değil. Ubisoft oyunculara yeni nesil konsollarda ne gibi seçeneklerin sunulacağını açıklamadı. Gelişmeleri takipte olacağız.