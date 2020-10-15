Assassin's Creed Valhalla Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft Montreal liderliğinde on dört stüdyo ile geliştirilmekte olan Assassin’s Creed Valhalla için bir aydan az bir zaman kaldı. Geri sayım devam ederken yeni detayların ortaya çıkması da elbette sıklaştı. Ubisoft tarafından yapılan yeni açıklama ile Assassin’s Creed Valhalla sistem gereksinimleri duyuruldu.

Bildiğiniz gibi bu defa seri bizi Viking çağına götürecek. Norveç topraklarında dinmek bilmeyen savaşlardan dolayı azalan kaynaklar neticesinde, ana karakter Eivor olarak kardeşimiz Sigurd tarafından ortaya atılan fikir doğrultusunda klanımızın geleceğini sağlama alabilmek için ülkeyi terk ediyor ve İngiltere topraklarına doğru yola çıkıyorduk. Bu seyahat elbette sanıldığı kadar kolay olmayacak. Çünkü İngiltere kaderiyle bağlantılı olarak artan gizemli bir tehdit kadar Saxon kralları ve Ragnar Lothbrok’un savaş için kışkırtıcı konumda bulunan oğulları gibi güçlü figürleriyle de yüzleşmek durumunda kalacağız.

Elimizdeki az miktardaki kaynağımız ile daha fazlası için rıhtımdan gözünüze herhangi bir noktaya akınlar düzenleyebileceksiniz. Hatta Sakson kalelerine ve ordularına karşı da akınlar yapabileceksiniz. Elde edeceğiniz kaynaklar da yerleşkenizi büyütüp, etkinizi daha da arttırabilmeniz mümkün olacak.

Assassin’s Creed Valhalla Sistem Gereksinimleri Nedir?

Ubisoft resmi internet sayfasında yayınlanan yeni bir gönderi ile Assassin’s Creed Valhalla oyununun resmi PC gereksinimleri ortaya çıktı. Oyunu rahat bir şekilde oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en aşağı Ryzen 3 1200 veya i5-4460 işlemci, R9 380 veya GeForce GTX 960 ekran kart ve 8 GB bellek olması gerekiyor. Yayınlanan tüm detaylar için aşağıya bakabilirsiniz.

Assassin’s Creed Valhalla En Düşük Gereksinimler - 1080p 30 FPS

İşlemci (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / i5-4460 - 3.2 Ghz

Bellek: 8 GB (Çift-kanal modu)

Ekran Kartı: AMD R9 380 - 4GB / GeForce GTX 960 4GB

Depolama Alanı: 50 GB HDD (SSD Önerilir)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX Versiyon: DirectX 12

Assassin’s Creed Valhalla Önerilen Gereksinimler - 1080p 30 FPS

İşlemci (AMD / INTEL): Ryzen 5 1600 - 3.2 Ghz / i7-4790 - 3.6 Ghz

Bellek: 8 GB (Çift-kanal modu)

Ekran Kartı: AMD RX 570 - 8GB / GeForce GTX 1060 - 6GB

Depolama Alanı: SSD (50 GB)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

DirectX Versiyon: DirectX 12

Assassin’s Creed Valhalla Önerilen Gereksinimler - 1080p 60 FPS

İşlemci (AMD / INTEL): Ryzen 7 1700 - 3.0 Ghz / i7-6700 – 3.4 Ghz

Bellek: 8 GB (Çift-kanal modu)

Ekran Kartı: AMD Vega 64 - 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

Depolama Alanı: SSD (50 GB)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

DirectX Versiyon: DirectX 12

Assassin’s Creed Valhalla 2K Gereksinimleri - 1440p 30 FPS

İşlemci (AMD / INTEL): Ryzen 7 2700X - 3.7 Ghz / i7 - 7700 – 3.6 Ghz

Bellek: 16 GB (Çift-kanal modu)

Ekran Kartı: AMD Vega 56 - 8GB / GeForce GTX 1070 - 8GB

Depolama Alanı: SSD (50 GB)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

DirectX Versiyon: DirectX 12

Assassin’s Creed Valhalla 2K Gereksinimleri - 1440p 60 FPS

İşlemci (AMD / INTEL): Ryzen 5 3600X - 3.8 Ghz / i7 – 8700K – 3.7 Ghz

Bellek: 16 GB (Çift-kanal modu)

Ekran Kartı: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB

Depolama Alanı: SSD (50 GB)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

DirectX Versiyon: DirectX 12

Assassin’s Creed Valhalla 2K Gereksinimleri - 4K 30 FPS

İşlemci (AMD / INTEL): Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / i9 - 9700K – 3.6 Ghz

Bellek: 16 GB (Çift-kanal modu)

Ekran Kartı: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 - 8GB

Depolama Alanı: SSD (50 GB)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

DirectX Versiyon: DirectX 12

Son olarak, Ubisoft PC gereksinimlerine ek olarak Assassin’s Creed Valhalla için derinlemesine bir bakışın atıldığı yeni bir video daha yayınladı. Oyunla ilgili genel bir toparlamanın yapıldığı video için aşağıya göz atabilirsiniz.