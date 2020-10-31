Assassin's Creed Valhalla Televizyon Reklamı ile Büyülüyor

Çıkışına az bir zaman kala, yeni Assassin’s Creed ile ilgili tanıtımlar devam ettiriliyor. Ubisoft, yakın bir zaman önce Assassin’s Creed televizyon reklamı yayınladı. Kısa olmasına rağmen etkileyici bir reklam olduğunu söylemek gerek. Detaylar haberimizde.

Assassin’s Creed Valhalla, daha önceden Assassin’s Creed IV: Black Flag ve son olarak Assassin’s Creed: Origins ile karşımıza çıkan Ubisoft Montreal önderliğindeki on dört stüdyo tarafından geliştiriliyor. Savaş ve zafer hikayeleri ile büyüyen Eivor rolünde olacağız. Kardeşi Sigurd açısından sorumluluğu ve kişisel zafer tutkusu arasında kalmış olan Viking baskıncısı, ülkesinde devam etmekte olan savaşların sonucu olarak azalan kaynaklar neticesinde, Sigurd’un önerisi üzerine klanı için daha parlak bir gelecek inşa etmek için İngiltere topraklarına doğru yola çıkmak durumunda kalıyor ve esas macera da böylece başlıyor.

Tercihen erkek veya kadın Eivor olarak oynamayı seçebileceğiniz ve karakterinizi özelleştirebileceksiniz oyunda, gelişmiş RYO mekaniklerinin kullanılıyor. Hikaye boyunca ittifaklar kurabilecek, Vikinglerin acımasız dövüş stillerini göreceğimiz savaş kararları alabilecek ve diyalog seçimlerinde bulunabileceksiniz. Tüm bunlar elbette finali etkileyeceğinden dolayı hep bir sonraki adımı düşünmeniz gerekecek.

İngiltere’nin bölünmüş krallıklarının zengin topraklarında yerleşkenizi büyütmeye çalışırken, Sakson kalelerine ve ordularına ve elinizdeki kaynaklar ile daha fazlasını elde etmek için belirli bölgelere baskınlar yaparak daha fazlasını ele geçirebilmeniz mümkün olacak. Dahası ise avcılık ve bar oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz gibi, geleneksel İskandinav müsabakalarından olan sözlü düellolara ya da rakiplerinizi sözlü olarak rencide edeceğiniz Viking rap savaşlarına da katılabileceksiniz.

Assassin’s Creed Televizyon Reklamı Detayları

İki haftadan az bir süre sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia, Xbox One ve Xbox Series S / X ve 12 Kasım 2020 tarihinde de PlayStation 5 için satışa sunulacak olan oyun için Ubisoft, tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda da yeni bir televizyon reklamı yayınlandı. Aşağıdan izleyebileceğiniz ve bir buçuk dakika süren televizyon reklamı, “İngiltere’nın yeni hükümdarı nasıl olunur?” sorusu ile başlıyor. Klanı ile kadırgasında seyahat eden Eivor, bir yandan bize bu konuda önemli tüyolar verirken bir yandan da sıradaki savaşa hazırlanıyor. Devamında gelen çatışma sahnelerinden sonra, baskın yaptığımız yerdeki eve giriyor ve ne var ne yok götürüyoruz. Oldukça etkileyici bir sunum olduğunu söylemek gerek. Keyifli seyirler dileriz.