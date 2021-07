Assassin's Creed Valhalla: The Siege of Paris Tarihi Açıklandı

Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris çıkış tarihi, Ubisoft tarafından yapılan resmi duyuru ile netleştirildi. Paris şehrini kuşatacağımız bu genişletme paketiyle ilgili detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi bu sene yeni bir Assassin’s Creed ile karşılaşmayacağız. Ancak Eivor ile olan maceramız ikinci yıl ile devam edecek. Bu bağlamda Assassin’s Creed Valhalla, yeni içerikler ile genişlemeye devam edecek.

Hatırlayacağınız üzere Mart ayı içerisinde, oyunun çıkışı sonrasındaki ilk genişletme paketi olan Wrath of the Druids yayınlanmıştı. Önceden verilen detaylara göre, içerik yol haritasındaki ikincisi ise The Siege of Paris sıradaki olacak. Ne var ki Fransız yayıncı güncel oyun için daha fazla genişletme paketinin yayınlanacağı müjdelesini vermişti. Pek bir detay verilmemekle birlikte, Odin’e değinileceği söylenmişti.

Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Ubisoft tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris 12 Ağustos 2021 Perşembe günü itibarıyla yayınlanmış olacak. Eğer Sezon Kartı sahibiyseniz, ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilmeniz mümkün olacak. Aksi takdirde bağımsız olarak satın alabileceksiniz.

West Francia krallığına doğru yelken açacağımız bu genişletme paketinde, Viking tarihinin en cesurca fethini gerçekleştirirken, Charles the Fat kuvvetleri ile çarpışacağız. Eivor olarak bizim liderlik edeceğimiz Paris kuşatması bizi, yeni karakter ile tanışarak yeni ittifaklar kuracağımız yeni bir bölgeye götürecek. Ayrıca yeni silahlar, yeni yetenekler, yeni düşman türleri ve patlayıcı türleri de eklenecek.

Assassin’s Creed Valhalla 1.3.0 Güncellemesi Yayınlandı

Yeni genişletme paketi öncesinde, Ubisoft yeni Assassin’s Creed Valhalla güncellemesini de yayınladı. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan güncelleme, daha önceden bahsedilen Seviye Ölçeklendirme özelliğini oyuna ekliyor. Seçebileceğiniz beş kademenin olduğu bu özellikte Default seçildiği zaman, düşük seviyeli düşmanların güçleri otuz ve Constant seçildiğinde karakteriniz ile eş seviyeye getiriliyor. Harder seçilmesi durumunda düşmanlar karakterinize göre 20+ daha güçlü olurlar iken, Nightmarish seçildiğinde ise 50+ olacak.

Raven, Bear, Wolf olmak üzere yeni yetenekler ve oyunun geneli için iyileştirmelerin yapıldığı yeni güncelleme ile ayrıca 29 Temmuz - 19 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki Sigrblot Festival’ı da ekleniyor.

Katılımda bulunabilmek için İngiltere topraklarına ayak basmış, Grantebridgescire veya Ledecestrescire görevlerini bitirmiş olmanız ve yerleşkenizin seviyesinin iki olması gereken etkinlik kapsamında uçma, dövüş turnuvası ve zar mini oyunları, üç yeni görev, yerleşim yeri dekorasyonları, özelleştirme ögeleri ve tek elle kullanılan kılıç olmak üzere yeni silahlar oyuncuların beğenisine sunulacak.