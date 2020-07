Assassin's Creed Valhalla'da X-Ray Suikastları Olacak

Assassin's Creed Valhalla'da X-Ray suikastları oynanışın bir parçası olacak. Oyun yönetmeni Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncuları heyecanlandırdı.

Oyun sektöründe çoğu oyunda başka bir oyundan bir ize veya izlere rastlamak artık bir gelenek haline geldi. Bu kimi zaman selam gönderme anlamı taşırken, kimi zaman da bir oynanış mekaniği olabiliyor. Mesela The Last of Us oyununun çıkışı sonrasında Resident Evil: Revelations 2 oyununda gördüğümüz şişe ve tuğla ile düşmanları sersemletme buna en güzel örneklerden bir tanesi.

Assassin's Creed Valhalla'da X-Ray Suikastları Yapabileceksiniz

Halihazırda geliştirilme aşamasında olan Assassin's Creed Valhalla da bir başka örnek olacak. Hatırlayacağınız üzere, yakın bir zaman önce yeni oyun ile ilgili bir oynanış fragmanı yayınlanmıştı. Bu fragman sırasında, bir düşmanın Hidden Blade ile yapılan bir suikast sonucunda kemiklerinin parçalandığı ve bunu Mortal Kombat serisindeki X-Ray tarzı bir sunum ile gördüğümüz anlık bir sahne vardı. Hemen aşağıdan 5:27 noktasında görebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Ubisoft tarafından yayınlanan fragmanların daha ilgi çekici hale getirilebilmesi için, çeşitli efektler ile süslü atraksiyonların çekilmesi seviliyor. Ne var ki bu atraksiyonların hiçbirini nihai oyunda görememiştik. Ancak Assassin's Creed Valhalla fragmanında gördüğümüz X-Ray tarzı sunumlu infazlar nihai oyunda gerçekten de olacakmış.

Twitter üzerinden bir hayran, Oyun Yönetmeni Benoit Richer'a bahsi geçen sahnenin fragmana mı özel yoksa oynanışta da yer alıp almayacağını sormuş. Richer tarafından verilen cevaba göre X-Ray, oynanış sırasında gerçekleştirilebilecekmiş ve oynayan kişi tarafından devreye sokulacakmış.

Oyun Yönetmeni Benoit Richer daha fazla detay vermemiş. Haliyle nasıl devreye sokulduğunu bilinmiyor. Yetenek ağacından açacağımız ayrı bir yetenek ile mi olacak yoksa belirli bir ölçeri doldurduktan sonra çıkan tuşa mı basmamız gerekecek belli değil. Bunun açıklığa kavuşabilmesi için muhtemelen bir süre beklemek durumunda olacağız. Belki bir sızıntı ile de öğrenebiliriz. Bekleyelim, görelim.