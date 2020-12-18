Assassin's Creed Valhalla Yule Sezonu Yeni Güncelleme ile Başladı

Assassin's Creed Valhalla için ilk sezonluk güncellemesini aldı. Ubisoft tarafından verilen detaylar ile Assassin's Creed Valhalla Yule Sezonu başladı. Detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Fransız yayıncı, Assassin’s Creed Valhalla oyununun çıkışı öncesinde yayınladığı bir fragman ile sonradan yayınlanacak olan içeriklerin yol haritasını paylaşmış ve oyuncuları detaylı bir şekilde bilgilendirmişti. Toplamda üç genişletme paketi ve sezona bağlı ücretsiz içeriklerin bulundu yol haritasına bağlı olarak Yule Sezonu başlamış oldu.

Assassin's Creed Valhalla Yule Sezonu Detayları

Daha önceden yapılan açıklama ile her bir Assassin’s Creed Valhalla sezonunda, yayınlanacak olan ücretsiz güncellemeler ile farklı içerikler sunulacak. Bu sayede, oynanış ve oyunun dünyasına ilişkin birçok yenilik görebileceğiz.

Ravensthorpe bölgesine gideceğimiz Yule Sezonu, 7 Ocak 2021 Perşembe gününe kadar aktif olacak Yule Festivali ile geliyor. Bu kutlama sürecinde yeni bir içme oyunu, okçuluk meydan okumaları ve dövüş turnuvalarının yanı sıra iki yeni karakter görevi sizi bekliyor olacak. Bunların yanı sıra, kutlamalara katılan oyuncular Yule Token’ları kazanacaklar. Bunları festival dükkanında kullandığınız zaman, ekipman seti, kıyafet ve yerleşim alanınız için dekorasyon eşyaları gibi farklı ödüllere erişim hakkınız olacak.

Yule Festivali her ne kadar oyuna sahip olan herkesin erişimine açık olsa da, oyuna başladığınız gibi girmeniz mümkün olmayacak. Öncesinde İngiltere topraklarına ayak basmış ve Grantebridgescire veya Ledecestrescire hikaye görevini tamamlamış olmanız gerekiyor. Sonrasında ise yerleşim yerinize geri dönmelisiniz.

Ubisoft tarafından Assassin’s Creed Valhalla sayfasındaki etkinliğe dair verdiği detaylarda, Şubat ayında yeni bir güncellemenin yayınlanacağından da bahsedilmiş. Bu güncelleme ile oyuna River Raids ve Jomsviking seviyeleri gibi yenilikler getirecek. Üç yeni harita ile gelecek olan River Raids modu, zorlayıcı ve yeniden oynanabilirliği yüksek olacak ama aynı zamanda da teçhizat, gümüş, Rune ve dahası ile dolup taşacak. Bu baskınlar için tercihen çevrimiçi olarak arkadaşlarınızdan Jomsviking kiralayabilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak, Yule Sezonu ile Jomsviking’iniz deneyim puanı kazanarak rütbe atlayabilir olacak. Diğer oyuncuların Jomsviking’ini yanınıza alabildiğiniz gibi diğer oyuncular da sizin Jomsviking’inizi yanlarına alabilecekler ve rütbesi ne kadar yüksek olursa, eş değerde gümüş kazabileceksiniz.

Assassin's Creed Valhalla şu anda indirimli olarak satılıyor. Ubisoft ve Epic Games Store mağazalarında 223.27 TL iken Xbox mağazasında ise 329 TL karşılığında alınabiliyor.