Assassin's Creed Baş Yazarı Ubisoft'a Geri Döndü

Assassin's Creed baş yazarı Darby McDevitt, Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft'a geri döndüğünü duyurdu. Ubisoft'a geri döndüğüne çok sevindiğini belirten McDevitt, Assassin's Creed serisindeki yolculuğuna devam edeceği için heyecanlı olduğunu açıkladı.

Assassin's Creed Baş Yazarı Ubisoft'tan Neden Ayrılmıştı?

Popüler oyun serisinin baş yazarı Darby McDevitt, geçtiğimiz yılın mart ayında Ubisoft'tan ayrılmıştı. Fransa merkezli oyun şirketi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, McDevitt'e markaya yaptığı büyük katkı için teşekkür etmişti.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, Darby McDevitt'in şirketten neden ayrıldığına yönelik herhangi bir ifade yer almamıştı. McDevitt, aylar sonra yeni bir açıklama yaptı ve Ubisoft'a geri döndüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz yıl kariyerini düşünürken, yeni fikirleri ve bilinmeyen sınırları keşetme arzusuna odaklandığını ifade eden McDevitt, Ubisoft'a geri döndüğüne çok sevindiğini ve Assassin's Creed serisindeki yolculuğuna devam edeceği için heyecanlı olduğunu açıkladı.

Yeni Assassin's Creed Oyunu Ücretsiz Olacak mı?

Infinity olarak isimlendirilen yeni oyunun ücretsiz olacağı yönünde bazı söylentiler bulunuyordu. Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft, geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulunmuştu. Yapılan açıklama ile birlikte söz konusu yapıma dair yeni detaylara sahip olmuştuk.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, oyunun ücretsiz olmayacağını söylemişti. Oyun içerisinde pek çok anlatı ögesinin yer alacağını belirten Guillemot, Infinity'nin çok yenilikçi bir oyun olacağını ve oyuncuların sevdikleri tüm ögelere sahip olacağını ifade etmişti.

Assassin's Creed Infinity isimli video oyununun çok büyük bir oyun olacağının altını çizen Guillemot, oyunun serinin önceki yapımlarda yer alan birçok unsura sahip olacağını belirtmişti. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Assassin's Creed serisinin yeni oyunu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi mevcut değil.

Bloomberg'den Jason Schreier tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu video oyunu tıpkı Destiny, Fortnite ve Grand Theft Auto Online gibi yeni içerikler ile sürekli olarak güncellenecek. Oyunun zaman içerisinde geliştirilmeye devam edileceği ve aylar ve hatta yılar içinde serideki diğer dönemleri de kapsayacağı söyleniyor.