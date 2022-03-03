Assassin's Creed'den Ezio Fortnite'a Geliyor

Kim derdi ki bir gün, birden fazla stüdyo tarafından yaratılan çeşitli evrenlerden karakterlerin tek bir çatı altında uyum içinde oynanabileceği bir oyun olacak? Fortnite oyuncuları Kratos, Master Chief, She-Hulk, LeBron James ve bu hafta itibariyle tenis yıldızı Naomi Osaka gibi karakterleri kullanarak diğer 99 oyuncuya karşı savaşabilecekler.

Tabii bu buzdağının yalnızca görünen kısmı. Görünen o ki tüm bu birbirinden değerli markaların arasına Ubisoft da katılıyor. Fortnite veri madenciliği topluluğunun çeşitli üyeleri, Assassin's Creed'den Ezio'nun yakında her geçen gün daha da genişleyen Fortnite evreninin bir parçası olacağını fark etti. Resmî olarak duyurulduğunda nasıl bir görünüme sahip olacağına aşağıdaki görsellerden göz atabilirsiniz.

Ezio'nun kostümünün iki farklı stili olacak. Biri kapüşonlu, diğeri ise yüzü görünecek şekilde. Oyunda kazması olarak yüksek ihtimalle bıçaklarını kullanacak. Ezio ayrıca tıpkı Assassin's Creed oyunlarında yaptığı gibi kollarından bıçaklar fırlattığı bir ifadeye sahip olacak ancak tabii ki bu ifade hiçbir oyuncuya hasar vermeyecek.

A look at the Ezio Auditore Outfit in the Locker! #Fortnite pic.twitter.com/yAGymUdo4P — Fortnite News 🏙 (@FortniteBR) March 1, 2022

Peki ne zaman gelecek ve nasıl erişilebilecek?

Veri madenciliğini yapan oyuncular bu paketin ücretsiz olarak elde edilebileceğini belirtiyor. Epic Games üzerinden Assassin's Creed Valhalla veya Dawn Of Ragnarok DLC'sini satın alan herkesin herhangi bir V-Papel harcamak zorunda kalmadan bu içeriklere erişebilmesi bekleniyor. Hâlihazırda Valhalla'ya sahip olanların bu fırsattan yararlanıp yararlanamayacağı şu anda belirsiz.

Yukarıda da değindiğimiz gibi tenis yıldızı Naomi Osaka bu hafta Fortnite'a eklendi. Osaka'nın kupası dün gerçekleşti ve kostümleri bugün oyun içi mağazaya eklenecek. Ezio'ya gelirsek, Epic henüz Fortnite'a gelişini resmî olarak onaylamamış olsa da Valhalla'nın Dawn of Ragnarok DLC'si önümüzdeki hafta yayınlanacağı için daha fazla insanı satın almaya ve denemeye ikna etmenin bir yolu olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.