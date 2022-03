Assassin's Creed'den Ezio Fortnite'a Geliyor

Kim derdi ki bir gün, birden fazla stüdyo tarafından yaratılan çeşitli evrenlerden karakterlerin tek bir çatı altında uyum içinde oynanabileceği bir oyun olacak? Fortnite oyuncuları Kratos, Master Chief, She-Hulk, LeBron James ve bu hafta itibariyle tenis yıldızı Naomi Osaka gibi karakterleri kullanarak diğer 99 oyuncuya karşı savaşabilecekler.

Tabii bu buzdağının yalnızca görünen kısmı. Görünen o ki tüm bu birbirinden değerli markaların arasına Ubisoft da katılıyor. Fortnite veri madenciliği topluluğunun çeşitli üyeleri, Assassin's Creed'den Ezio'nun yakında her geçen gün daha da genişleyen Fortnite evreninin bir parçası olacağını fark etti. Resmî olarak duyurulduğunda nasıl bir görünüme sahip olacağına aşağıdaki görsellerden göz atabilirsiniz.

Ezio'nun kostümünün iki farklı stili olacak. Biri kapüşonlu, diğeri ise yüzü görünecek şekilde. Oyunda kazması olarak yüksek ihtimalle bıçaklarını kullanacak. Ezio ayrıca tıpkı Assassin's Creed oyunlarında yaptığı gibi kollarından bıçaklar fırlattığı bir ifadeye sahip olacak ancak tabii ki bu ifade hiçbir oyuncuya hasar vermeyecek.

