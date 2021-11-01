Assassin's Creed Infinity Ücretsiz Olacak mı?

Assassin's Creed Infinity ücretsiz olarak mı çıkacak? Ubisoft, konu ile ilgili bir açıklama yaparak oyuncuların kafasında oluşan soru işaretini giderdi. Yapılan açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Assassin’s Creed serisinin ilk oyunu 2007 yılında çıkışını gerçekleştirdi. 14 yıllık süre zarfında oyuncuları farklı platformlarda birden farklı döneme götüren çok sayıda video oyunu piyasaya sürüldü. Şirket, geçtiğimiz aylarda Assassin’s Creed serisi ile ilgili yeni bir proje üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

Assassin's Creed Infinity Ücretsiz Olmayacak

Infinity olarak isimlendirilen yeni oyunun ücretsiz olacağı yönünde bazı söylentiler bulunuyordu. Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte söz konusu yapıma dair yeni detaylara sahip olduk.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, oyunun ücretsiz olmayacağını söyledi. Oyun içerisinde pek çok anlatı ögesinin yer alacağını belirten Guillemot, Infinity'nin çok yenilikçi bir oyun olacağını ve oyuncuların sevdikleri tüm ögelere sahip olacağını ifade etti.

Assassin's Creed Infinity isimli video oyununun çok büyük bir oyun olacağının altını çizen Guillemot, oyunun serinin önceki yapımlarda yer alan birçok unsura sahip olacağını belirtti. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Assassin's Creed serisinin yeni oyunu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi mevcut değil.

Bloomberg'den Jason Schreier tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu video oyunu tıpkı Destiny, Fortnite ve Grand Theft Auto Online gibi yeni içerikler ile sürekli olarak güncellenecek. Oyunun zaman içerisinde geliştirilmeye devam edileceği ve aylar ve hatta yılar içinde serideki diğer dönemleri de kapsayacağı söyleniyor.

Assassin's Creed Infinity Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda oyuncu tarfından merak içerisinde beklenen oyun geliştirme sürecinde Ubisoft Montreal (Origins, Valhalla) ve Ubisoft Quebec (Syndicate, Odyssey) yer alıyor. Infinity'nin geliştirme aşamasının başlarında olduğu belirtildi. Dolayısıyla oyunun birkaç yıl sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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