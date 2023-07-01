Ubisoft'tan Beklenmedik Hamle: Assassin's Creed IV: Black Flag Remake Geliyor!

Kotaku'nun anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre Assassin's Creed IV: Black Flag'in yeniden yapımına başlanıyor ve popüler Assassin's Creed macerası üzerindeki çalışmalar şu anda devam ediyor.

İlk yayınlandığında altıncı Assassin's Creed oyunu olmasına rağmen dördüncü ana oyun olarak numaralandırılan Black Flag, sizi başlangıçta yedi denize hükmetmek isteyen Edward Kenway'in korsan botlarına bindiriyor.

Black Flag, yelkenciliği deneyimin temel bir parçası hâline getiren ve Ubisoft'un Assassin's Creed III'te başladığı işi mükemmelleştiren bir oyundu.

Assassin's Creed IV: Black Flag Remake Ne Zaman Çıkacak?

Bağımsız bir giriş olarak Black Flag hayranlar arasında serinin en popüler oyunlarından biri hâline geldi, bu nedenle Ubisoft'un oyunu bu şekilde yeniden ele alması, eğer gerçek ise o kadar da şaşırtıcı gelmiyor.

Kotaku'nun kaynakları, yeniden yapımın şimdilik geliştirmenin ilk aşamalarında olduğunu ve muhtemelen birkaç yıl boyunca yeniden yapım hakkında resmî bir şey görmeyeceğimizi iddia ediyor.

Black Flag hâlihazırda remaster muamelesi gördüğü için modern konsollarda hâlâ oynanabilir durumda, ancak Ubisoft'un oyunlarından biri için yeniden yapımın hem oynanış açısından hem de görsel olarak ne anlama geleceğini görmek ilginç olacak.