Ubisoft'tan Beklenmedik Hamle: Assassin's Creed IV: Black Flag Remake Geliyor!
Gelen yeni bilgilere göre Ubisoft, zamanının karışık yorumlar alan Assassin's Creed IV: Black Flag için bir remake üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!
Kotaku'nun anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre Assassin's Creed IV: Black Flag'in yeniden yapımına başlanıyor ve popüler Assassin's Creed macerası üzerindeki çalışmalar şu anda devam ediyor.
İlk yayınlandığında altıncı Assassin's Creed oyunu olmasına rağmen dördüncü ana oyun olarak numaralandırılan Black Flag, sizi başlangıçta yedi denize hükmetmek isteyen Edward Kenway'in korsan botlarına bindiriyor.
Black Flag, yelkenciliği deneyimin temel bir parçası hâline getiren ve Ubisoft'un Assassin's Creed III'te başladığı işi mükemmelleştiren bir oyundu.
Assassin's Creed IV: Black Flag Remake Ne Zaman Çıkacak?
Bağımsız bir giriş olarak Black Flag hayranlar arasında serinin en popüler oyunlarından biri hâline geldi, bu nedenle Ubisoft'un oyunu bu şekilde yeniden ele alması, eğer gerçek ise o kadar da şaşırtıcı gelmiyor.
Kotaku'nun kaynakları, yeniden yapımın şimdilik geliştirmenin ilk aşamalarında olduğunu ve muhtemelen birkaç yıl boyunca yeniden yapım hakkında resmî bir şey görmeyeceğimizi iddia ediyor.
Black Flag hâlihazırda remaster muamelesi gördüğü için modern konsollarda hâlâ oynanabilir durumda, ancak Ubisoft'un oyunlarından biri için yeniden yapımın hem oynanış açısından hem de görsel olarak ne anlama geleceğini görmek ilginç olacak.
Eskiden Yeniye Assassin's Creed Serisi
2007 yılında Ubisoft Assassin’s Creed isimli bir oyun çıkardı ve oyun dünyasına bomba gibi düşen bu oyun pek çok kişi tarafından beğenilse de eksiklikleri göze çarpıyordu ve devam oyunları bekleniyordu.
Ubisoft Forward Etkinliğinde Üç Yeni Assassin's Creed Oyunu Tanıtıldı
Assassin's Creed Nexus VR, Meta Quest 2'de yayınlanacak ve oyuncular Ezio, Cassandra ve Connor karakterleriyle oynayabilecek. VR'de düşmanları bloklayabilir, savuşturabilir, karşı saldırı yapabilir ve düşmanlarla düello yapılabilir.
YORUMLAR